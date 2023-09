Blumenau se prepara para a 3ª edição do evento Mulheres que Lucram

Empreendedorismo feminino e apoio a instituições marcam o encontro de mulheres visionárias

Blumenau se prepara para receber a terceira edição do evento “Mulheres que Lucram”, que tem se tornado um marco no cenário do empreendedorismo feminino na cidade. Organizado pela empresária Deisiana Bencke, proprietária da HS CONSÓRCIOS Blumenau, o evento reúne mulheres empreendedoras e visionárias em uma iniciativa que busca transformar não apenas suas vidas financeiras, mas também apoiar projetos sociais.

Terceira edição do evento visa reunir 600 mulheres em busca de sucesso financeiro e inclusão social

O evento, que já se destacou nas duas primeiras edições por sua abordagem abrangente, promete ser ainda mais grandioso em 2023. Com data marcada para o dia 08 de novembro, o “Mulheres que Lucram” acontecerá no Espaço Rivage, com início às 18h30.

O objetivo desta terceira edição é receber 600 mulheres em um só evento, proporcionando oportunidades para que elas ampliem seus negócios e tenham sucesso financeiro. Além disso, o evento mantém seu compromisso social, destinando metade do valor arrecadado com a venda dos ingressos para a Cafeteria Especial de Blumenau, uma instituição que promove a inclusão social e oferece oportunidades para pessoas com deficiência intelectual.

Empreendedoras se reúnem para transformar suas vidas financeiras e apoiar causas sociais

A solidariedade também é uma marca registrada do “Mulheres que Lucram”. O evento é apoiador do Projeto Absorvendo Amor, uma campanha de combate à pobreza menstrual. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de contribuir doando pacotes de absorventes, que serão entregues a instituições que trabalham com mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social.

Além das atividades sociais, o evento contará com palestrantes especializadas em áreas como planejamento, organização, negócios, vendas, comunicação e finanças. Entre as palestrantes confirmadas estão Suzane Riediger, comunicadora digital e influenciadora com mais de 15 anos de experiência, que compartilhará dicas sobre como aumentar as vendas e o engajamento nas redes sociais, e Siomara Marquetti, mentora de mulheres e especialista em comunicação e vendas há mais de 30 anos.

A terceira edição do “Mulheres que Lucram” conta com o apoio do Sebrae e promete ser um evento enriquecedor para todas as participantes, destacando a importância do empreendedorismo feminino e da solidariedade em Blumenau e região. A organizadora do evento, Deisiana Bencke, enfatiza: “Precisamos ser protagonistas de nossa vida, fomentar negócios e valorizar oportunidades para todas!”. A expectativa é que este encontro continue inspirando e capacitando mulheres a conquistar seus objetivos financeiros e a fazer a diferença na comunidade.

Credito das Fotos: Jefferson Santos / Mesorregional