Blumenau recebe a segunda maior Oktoberfest do mundo em outubro

A segunda maior festa alemã do mundo, a Oktoberfest, acontece nos dias 05 a 23 de outubro de 2022 em Blumenau, Santa Catarina. A expectativa, segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, Sylvio Zimmermann Neto, é que a festa movimente mais de R$ 250 milhões em todos os setores da cidade.

A tradicional comemoração está ligada ao turismo e gera empregos e movimentação intensa de todo o comércio.

“São marcenarias que montam os espaços, cervejarias, hotéis e demais locações, restaurantes, padarias, serviços de alimentação, artesãos, empresas de turismo, confecção de uniformes para o trabalho e de trajes típicos, empresas de segurança, asseio e conservação, guias de turismo, transportadoras, empresas de eventos, comércio local, a imprensa regional, entre outros setores de Blumenau e de toda a região que se beneficiam economicamente com a realização de uma festa com esta dimensão”, comentou o secretário.





Zimmermann ainda reforçou mesmo que seja uma festa temporária, há uma considerável geração de empregos temporários, não só durante a festa, mas, nos preparativos para estes grandes eventos.

“Para muitos setores a realização da Oktoberfest é comparada a um décimo terceiro mês. Há artesãos, por exemplo, que trabalham o ano inteiro para comercializar seus produtos durante os dias da festa”, explicou.





O secretário ainda reforçou que durante a pandemia, houve diversos incentivos para a produção cultural por meio de editais públicos de incentivo à cultura, incluindo um edital emergencial e assim manter também as atividades de um setor muito afetada pela pandemia.



“Essa é uma nova etapa para o turismo e durante a pandemia a Prefeitura fez um esforço coletivo para encontrar meios de manter as empresas abertas e manter os empregos. De janeiro a novembro, Blumenau gerou 14.389 novas vagas de emprego, colocando a cidade na 26 posição entre as cidades que mais geraram empregos no Brasil no ano de 2021”, comentou.