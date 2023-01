Blue Note São Paulo e Heineken anunciam parceria inédita que proporcionará experiências inéditas aos seus consumidores

As marcas, que são referências em seus segmentos, vão promover ações colaborativas exclusivas dentro e fora da casa de espetáculos

As duas marcas icônicas anunciam parceria para proporcionar experiências únicas para seus públicos. O Blue Note São Paulo, representante brasileiro de uma das marcas de música mais valiosas do mundo e love brand para os amantes da música de excelência, e Heineken, umas das maiores cervejarias do mundo, estão lado a lado para desenvolver experimentos inéditos e colaborativos para seus consumidores.

A Heineken é umas das maiores e mais conhecidas cervejarias do mundo. Créditos: Twitter

“É com muita alegria que anunciamos essa parceria com uma marca como a Heineken, que compartilha valores e propósitos, como a busca por excelência, com Blue Note São Paulo. São duas marcas que apresentam uma sintonia afinada, especialmente no incentivo à música e na realização de grandes experiências e espetáculos ao vivo. O nosso planejamento é oferecer diferentes ações colaborativas aos nossos clientes, para que eles tenham oportunidade de experimentar e estarem conectados às duas marcas em momentos memoráveis”, explica Luiz Calainho, sócio do Blue Note São Paulo.

Luiz Calainho, sócio do Blue Note São Paulo. Créditos: Instagram

A Heineken chega para somar experiências e conteúdo de maneira relevante e premium: “Estamos muito animados com essa parceria. Vamos levar o DNA Heineken, marca especialista em oferecer experiências inesquecíveis, e desenvolver importantes projetos em conjunto com uma das mais relevantes casas de espetáculos do mundo, que reúne artistas icônicos no coração da cidade de São Paulo”, conclui Guilherme Bailão, Diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo HEINEKEN no Brasil.