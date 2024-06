Blogueirinha surpreende com look novo para a nova temporada

A apresentadora mais querida e viralizada do Brasil, Blogueirinha, está de volta com a nova temporada de seu aclamado programa de entrevistas, “De Frente Com Blogueirinha”. A estreia da terceira temporada está marcada para o dia 17 de junho, e para aumentar ainda mais a expectativa, Blogueirinha compartilhou fotos inéditas nesta quinta-feira, 6, exibindo um novo visual ruivo no cenário do programa.

A apresentadora compartilhou imagens inéditas e um novo visual ruivo, prometendo entrevistas ainda mais impactantes na nova temporada – Créditos Leo Cardoso

“De Frente Com Blogueirinha” é um fenômeno de audiência, somando mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais da DiaTV e da própria influenciadora, graças aos cortes dos episódios que viralizam semanalmente. Conhecida por sua personalidade marcante e entrevistas reveladoras, Blogueirinha promete trazer ainda mais emoção e surpresas nesta nova fase.

De Frente Com Blogueirinha” estreia nova temporada em 17 de Junho – Créditos Leo Cardoso

Em uma declaração emocionada, Blogueirinha compartilhou um pouco sobre sua transformação pessoal: “Só eu sei o que passei e o quão machucada eu fiquei. Sigo de luto por quem eu era, mas agora, nasce uma nova mulher, ainda mais bonita e talentosa. E é de frente com ela que muitas pessoas vão ficar nas segundas-feiras ao longo desse ano. A partir do dia 17/06.”

Os fãs já estão ansiosos para conferir as novidades e as entrevistas impactantes que a nova temporada promete. Com um cenário renovado e um visual surpreendente, Blogueirinha está pronta para mais uma vez dominar as redes e os corações dos espectadores.