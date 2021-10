Blogueira Evelyn Maysa define como “mimimi” comprovante de vacinação em eventos

A Blogueira fez um apelo em suas redes sociais que chamou atenção de muitos seguidores

Um vídeo chamou atenção dos usuários de redes sociais esta semana. A blogueira Evelyn Maysa protagonizou um vídeo um tanto quanto inusitado em seus stories. Com a volta dos eventos e festas, muitos influenciadores já estão se movimentando para divulgação e participação em shows, festas etc.

Evelyn reside em Itajaí e fez seu apelo aos moradores da região: “Eu ia fazer o Navio do Safadão agora e até então, a princípio não iam exigir vacina e tal, não tinham falado nada. Só que aí teve uma reunião e o navio percorre águas internacionais e não sei o que, aquele mimimi todo… eles vão exigir a vacina no embarque e eu não tomei a vacina e eu preciso urgentemente tomar a Janssen. Só que a Janssen não tem em lugar nenhum, então se alguém souber a onde tem a Janssen, onde tomou, me fala porque eu preciso dessa dose única. Porque não adianta eu tomar a primeira de qualquer outra, sei lá… porque não vai dar tempo da segunda dose. Eu não sei quanto é… 30, 60 dias, enfim, o navio já tá aí. É agora, mês que vem…”.

A postura da blogueira chamou atenção pelo desconhecimento das normas de segurança e também pelo fato dela ainda não ter sido vacinada. E por ser uma influenciadora digital é de extrema importância que ao falar sobre a vacinação, que seja com responsabilidade, já que parte da população brasileira se recusa a tomar a vacina por acreditar ser prejudicial à saúde.

É sempre importante ressaltar que a imunização é necessária contra os casos de Covid 19 e o único meio de controlar e se proteger da doença é através das vacinas.