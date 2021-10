Bloco do Urso terá Claudia Leitte, Marília Mendonça, Alok e outras 10 atrações

A pré-venda 360° começará nesta sexta-feira, 22, e vai durar apenas três dias

Para colocar o público na expectativa pelo Carnaval 2022, o Bloco do Urso fez uma live na noite desta quinta-feira, 21, para anunciar as atrações confirmas para a próxima edição. Antes da abertura de venda de ingressos, já havia sido divulgado a participação do Dennis DJ e da dupla Israel & Rodolffo.

















Atrações confirmas para a próxima edição do Bloco do Urso, em 2022



Serão quatro dias de evento, de 26 de fevereiro a 1º de março de 2022, com 13 atrações. Além de Dennis DJ e Israel & Rodolffo, o Bloco do Urso terá Claudia Leitte, Marilia Mendonça, Alok, João Gomes, Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, DJ Guuga, DJ GBR, Zé Vaqueiro, DJ Kevin e A Zorra.





DJ Chapeuzinho e a dupla Roberta Cadan e Daniel participaram da live com um super show



Durante a live, o Urso esteve presente e recebeu a segunda dose da vacina. Ele demonstrou o ato para relembrar o público da necessidade de ter o passaporte de vacina com as duas doses para participar da próxima edição da festa.

A pré-venda 360° acontece do dia 22 a 24 de outubro no site. À vista, a área vip será R$ 740 e R$1300 o camarote, lembrando que os valores são para pré-venda, que vai durar apenas três dias.