Bloco do Urso: Maior carnaval indoor de MG fica em Santa Rita do Sapucaí e é considerado o mais seguro do país

O festival que completou 25 anos, recebe cerca de 25 mil foliões de todos os lugares do Brasil

Enfrentando desafios como a pós pandemia e a logística de uma cidade pequena sem aeroporto, o festival continua atraindo um público diversificado de SP, RJ, MG e Vale do Paraíba.

Santa Rita do Sapucaí, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, se transforma em um epicentro durante o Carnaval com a cultura do Bloco do Urso. Considerado o maior Carnaval indoor de Minas Gerais e destacado pela sua segurança, o festival teve sua origem em 1999, quando sete amigos desfilando na praça com uma figura de papelão de Ivete Sangalo deram início a uma tradição que cresceria exponencialmente ao longo dos anos.

A trajetória do bloco é marcada por crescimento e inovação. Em 2007, a empresa de entretenimento responsável pelo evento começou a investir em artistas renomados e aprimorou a estrutura, transformando o Bloco do Urso em um carnaval indoor fechado, para garantir a segurança do público e a qualidade do serviço open bar. Atualmente, o espaço conta com 72 mil metros quadrados.

Segundo Júnior Urso, um dos fundadores da festividade, o palco do Bloco do Urso já recebeu diversos artistas, incluindo Ivete Sangalo, Alok, Anitta, Gusttavo Lima, entre outros. A festa, que acontece durante quatro dias, inicia no sábado de carnaval e se estende até terça-feira. Os portões abrem às 19h e as celebrações continuam até as 4h da manhã, oferecendo uma experiência singular aos foliões, que também desfrutam de open bar e open food de qualidade.

O evento não se limita apenas à diversão; ele também impacta positivamente a economia local, “Cada folião contribui significativamente para a região, com gastos em ingressos, alimentação e transporte, totalizando cerca de 6 milhões de reais na região, gerados durante o evento”, afirma Júnior, acrescentando que o festival ainda estabelece parcerias com o comércio local, impulsionando a produtividade da cidade.

Ao longo de seus 25 anos, enfrentando desafios como a pós pandemia e a logística desafiadora de uma cidade pequena sem aeroporto, o Bloco do Urso continuou atraindo um público diversificado, principalmente das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Vale do Paraíba. Hoje o bloco é considerado o maior Carnaval de Minas Gerais e também o mais seguro. “O local está todo murado, asfaltado e conta com uma equipe de 350 seguranças, além de ser monitorado pela Polícia Civil e Militar”, finaliza o fundador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pacote do Carnaval de 2024 já está disponível para venda, mais informações acesse o site blocodourso.com.br.