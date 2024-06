Black Money: empresária impulsiona empreendedorismo negro e geração de renda

A empresária Cynthia Paixão tem atuado no impulsionamento do empreendedorismo negro e geração de renda. Redes proporcionam um ambiente colaborativo onde os/as empreendedores podem compartilhar recursos, conhecimentos e experiências, ajudando a superar barreiras como o acesso ao financiamento, que muitas vezes é limitado para empreendimentos negros.

Afrocentrados ajuda pequenos empreendedores a crescer e alcançar novos mercados



De acordo com o movimento Black Money, 56% da população negra brasileira está envolvida na causa. 51% dos empreendedores negros no Brasil se identificam com os princípios do Black Money. Além disso, 67% dos desempregados negros se tornam empreendedores como uma forma de superar o desemprego.

“Ao verem que alguém que se parece com conseguiu prosperar, elas podem sentir-se encorajadas”, afirma Cynthia

Créditos: Divulgação

Atualmente, os empreendedores negros contribuem com 24% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Um exemplo é a Afrocentrados, loja colaborativa localizada no Shopping Bela Vista, em Salvador, fundada pela empresária Cynthia Paixão. Reunindo mais de 100 empreendedores(as) negros(as), a loja promove a circulação de recursos dentro da comunidade, incentivando a compra e o apoio a negócios liderados por afrodescendentes, ajudando pequenos empreendedores a crescer e alcançar novos mercados. Além disso, são realizados eventos regulares que conectam empreendedores negros, promovendo trocas de experiências e criando oportunidades de negócios que fortalecem a economia local.



“Ao comprar do microempreendedor local, o consumidor fortalece toda uma cadeia econômica da cidade, investindo direta e indiretamente no desenvolvimento de novos negócios da economia criativa e gerando mais renda para quem ainda está começando. Na Afrocentrados estimulamos o surgimento de novas marcas, oferecendo consultoria e acompanhamento, por isso conseguimos ter uma ampla variedade de produtos, com excelente qualidade e ótimos preços”, destaca Cynthia.



A principal missão da iniciativa de black money da Afrocentrados é promover a circulação de recursos dentro da comunidade negra, incentivando a compra e o apoio a negócios liderados por negros. Criando um ciclo virtuoso onde o dinheiro gasto gera oportunidades, empregos e crescimento econômico sustentável, fortalecendo o poder econômico e a independência financeira.



Cynthia acredita que seu sucesso como empreendedora negra pode inspirar outras mulheres negras a buscarem independência financeira. Ao compartilhar sua história e os desafios que enfrentou, ela espera motivar outras pessoas a acreditarem em si mesmas e em suas capacidades. “Ao verem que alguém que se parece com elas e que enfrentou dificuldades semelhantes conseguiu prosperar, elas podem sentir-se encorajadas a seguir seus próprios sonhos empresariais”, conclui Cynthia.