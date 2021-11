Black Barts faz sucesso com cosméticos masculinos inovadores e lança perfume

Os produtos possuem a mesma fragrância suave

A Black Barts tem conquistado vários estados brasileiros com a fragrância suave e produtos que realmente cumprem o que prometem. Com vários cosméticos masculinos e até pomada para tatuagem, a marca está presente nas barbearias e está ganhando um lugar especial no armário dos homens.

A marca foi fundada há cinco anos em Ribeirão Preto-SP por Fernando Sichieri, um engenheiro mecânico com uma ótima veia empreendedora. Ao visitar a barbearia de um amigo, ele conheceu um óleo que o barbeiro tinha criado para barba e decidiu investir na ideia.

Hoje, Fernando se sente realizado com o trabalho

“Na segunda vez que ele passou o produto em mim, cheguei em casa e minha esposa disse que minha barba estava cheirosa e mais macia, aí me chamou atenção e fui entender melhor o que era o produto. Ele me explicou que fazia o óleo em casa, pois o que tinha no Brasil na época era importado”.

O empresário começou a estudar o mercado e decidiu explorar o ramo de cosméticos masculinos. No início, os produtos eram usados apenas em barbearias, mas logo os clientes foram comprando e Fernando precisou fazer um e-commerce. Atualmente, ele vende os produtos para todos os estados do Brasil.



O primeiro perfume da marca foi lançado na última quinta-feira (11)

“Nosso foco mesmo é as barbearias, nosso lema é: nascemos para barbearia e vivemos pela barbearia. Com a pandemia, a gente precisou passar para o on-line e a expansão da marca foi meio que automática porque começamos a fornecer para o Brasil inteiro”.

A Black Barts faz até acessórios personalizados

O que mais chama atenção dos clientes, de acordo com Fernando, é a fragrância gostosa e suave. Ao invés de usar cada produto com um cheiro, ele decidiu que todos teriam o mesmo para que as fragrâncias não conflitassem entre si quando os clientes quisessem utilizar a pomada, perfume e óleo da marca, por exemplo.



O carro chefe da marca são as pomadas de cabelo

Hoje, a marca tem mais de 20 produtos para barba, cabelo, tatuagem, acessórios e lançou nesta quinta-feira, 11, o primeiro perfume da Black Barts, o “bóreas”. O protetor e hidratante de tattoo também é lançamento recente e ganhou o selo de qualidade da “Tattoo Week”, que é a maior convenção de tatuagem do mundo.