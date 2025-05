O Festival Timbre 2025 segue surpreendendo com um dos line-ups mais diversos e impactantes de sua história. Depois de anunciar Samuel Rosa, Duda Beat e CPM 22, agora é a vez de confirmar um dos maiores nomes do rap brasileiro da atualidade: BK’. O rapper carioca, que lançou neste ano o aclamado álbum Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, se apresenta no festival no dia 9 de agosto, em um dos primeiros shows da nova turnê.

Nascido e criado no Rio de Janeiro, Abebe Bikila Costa Santos, mais conhecido como BK’, é um artista que transformou sua vivência em poesia urbana e consciência crítica. Reconhecido pelas letras afiadas, reflexivas e socialmente engajadas, ele se consolidou como um dos principais porta-vozes de sua geração — e como uma das vozes mais potentes da música brasileira.

Seu nome artístico é uma homenagem ao maratonista etíope Abebe Bikila, símbolo de resistência e superação — marcas que também definem a trajetória de BK’ no rap nacional. Desde as batalhas de rima nas ruas do Rio até os palcos internacionais, sua música é expressão direta de suas raízes, da luta da periferia e da riqueza da cultura afro-brasileira.

Um novo capítulo: o fenômeno “Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer”

Lançado em 2025, o álbum Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (DLRE) elevou ainda mais o nome de BK’, que já vinha se destacando com projetos como Castelos & Ruínas (2016), Gigantes (2018) e O Líder em Movimento (2020). O novo disco é seu trabalho mais pessoal, íntimo e maduro — um mergulho existencial em suas vivências, dilemas, ascensão social e reconexão com as próprias origens.

A sonoridade do álbum combina beats marcantes com samples de nomes como Milton Nascimento e Pretinho da Serrinha, criando pontes entre o rap e a música brasileira tradicional. A obra é acompanhada por um curta-metragem gravado na Etiópia, em um retorno simbólico ao continente que inspira sua identidade artística.

DLRE já é considerado o álbum de rap mais ouvido do ano no Brasil, e a estreia de sua turnê no palco do Festival Timbre 2025 promete ser um dos momentos mais catárticos do evento — uma apresentação intensa, sensível e carregada de força lírica e visual.

BK’: entre o verso e o movimento

Mais do que um artista, BK’ é um fenômeno cultural. Com seu olhar crítico sobre o país, letras que abordam racismo, desigualdade, identidade e vivências afetivas, ele vem conquistando uma base de fãs cada vez mais ampla. Não à toa, foi homenageado com a Medalha Tiradentes e o Prêmio Marielle Franco, reconhecimentos que ressaltam sua importância como agente de transformação social.

Dos tempos de batalhas de rima às turnês internacionais, BK’ construiu um legado que o coloca entre os maiores nomes do hip hop brasileiro. Sua obra é marcada por coerência, inovação e uma urgência que ecoa nos fones de ouvido e nos palcos — e agora também nas pistas do Festival Timbre.

Ingressos já estão à venda com parcelamento e opção sem taxa de conveniência

A venda de ingressos para o Festival Timbre 2025 já começou e traz condições especiais para quem deseja garantir presença nos dois dias do evento com comodidade e economia. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingressolive, com pagamento via PIX ou cartão de crédito, e parcelamento em até 3x sem juros.

Além da venda online, o público também pode adquirir os ingressos presencialmente na Loja da Cultura FM, localizada no Terminal Central de Uberlândia. No ponto físico, além do parcelamento facilitado, os compradores ainda contam com um benefício exclusivo: ausência da taxa de conveniência.

Um festival que marca história

Com mais de uma década de história e mais de 170 shows realizados, o Festival Timbre é um dos maiores festivais de música do interior do Brasil. É o principal evento de música independente do Triângulo Mineiro e um importante fomentador da cultura nacional.

Pelos palcos do evento já passaram artistas de todas as regiões do país, com destaque para nomes como Elza Soares, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Anavitória, Zeca Baleiro, Pitty, Tiago Iorc, Marina Sena, Emicida, Rael, Nação Zumbi, Karol Conká, Criolo, Maria Gadú, Armandinho, Bayana System, Maneva, Detonautas e Criolo, além de diversos artistas em início de carreira que tiveram no Timbre a oportunidade de se apresentar para grandes públicos.

O Timbre é mais do que um festival; é um movimento que promove a diversidade, a inclusão e o fortalecimento da cultura. Desde 2018, o evento assume o compromisso de uma line-up composta por pelo menos 50% de artistas mulheres, além de valorizar artistas negros, LGBTQIA+ e talentos mineiros. Também investe em iniciativas sociais, ambientais, reafirmando seu papel como um evento transformador para a cidade e para o país.