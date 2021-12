Biogen traz ao Brasil aplicativo gratuito para quem tem esclerose múltipla

O app é utilizado em vários outros países e traz muitos benefícios para os pacientes

De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, aproximadamente 40 mil pessoas são afetadas com a esclerose múltipla (EM) no Brasil. Para os pacientes com a doença progressiva, a Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos Ltda. (Biogen), empresa de biotecnologia com foco em neurociência, traz uma super novidade: um aplicativo exclusivo!

A Biogen descobre, desenvolve e oferece terapias inovadoras em todo o mundo para pessoas que vivem com doenças neurológicas graves, bem como adjacências terapêuticas relacionadas

O Cleo é um aplicativo gratuito e já utilizado em vários países ao redor do mundo. O objetivo é unir cuidado, saúde e tecnologia, alinhado a tendência “journaling” inteligente, que é a prática de escrever sobre os acontecimentos do cotidiano, organizar melhor as ideias e sentimentos.

Crônica e autoimune, a EM é uma doença que compromete o sistema nervoso central que afeta em sua maioria indivíduos em idade produtiva, jovens entre 20 e 40 anos

“O Cleo foi pensado para otimizar a rotina de quem tem EM. É um espaço para acompanhar a si mesmo: registrar a rotina, o humor e os sintomas a fim de melhorar a qualidade de vida. Sabemos que com a correria do dia a dia essa prática nem sempre é possível”, explica Tatiana Branco, diretora de médica da Biogen da Biogen Brasil.

O aplicativo Cleo já está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal, e chega agora ao Brasil

No aplicativo, os usuários podem receber notificações de consultas e gerar relatórios, que podem ser compartilhados com o médico.

Os pacientes também vão encontrar várias matérias informativas, dicas de saúde e depoimentos de quem tem a doença, além de programas de relaxamento e receitas culinárias.

“A escrita curativa, por si só, é poderosa e transformadora. Poder contar com um aplicativo que permite registrar, de maneira prática e intuitiva, como estamos nos sentimos e o que está acontecendo com o nosso corpo é muito importante. Além permitir o autoconhecimento, o app traz novidades e conteúdos diversificados de suma importância para toda a comunidade de EM”, conclui Bruna Rocha, vice-presidenta da Associação Amigos Múltiplos.