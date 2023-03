Biel do Furduncinho, Gloria Groove e Luck Muzik juntos em novo sucesso

Em funk acelerado e dançante Biel estreia como artista da Papatunes

O mundo da música está em constante mudança, e os artistas precisam estar sempre buscando novidades para se destacar. Nesse sentido, Biel do Furduncinho vem se mostrando um nome forte no cenário do funk nacional. Com uma sequência de hits emplacados, o DJ carioca agora lança sua nova música em parceria com a cantora Gloria Groove e o trapper Luck Muzik.

A faixa “Furduncin” chega acompanhada de um clipe no canal do YouTube da Papatunes

A faixa “Furduncin” chega acompanhada de um clipe no canal do YouTube da Papatunes, gravadora do lendário produtor e beatmaker Papatinho, que recentemente assinou com Biel. O artista se torna, assim, o primeiro funkeiro a fazer parte do selo.

A prévia da música já causou um grande impacto nas redes sociais, com milhões de visualizações no Twitter e no Instagram. A batida dançante e os versos que misturam inglês e português da Gloria Groove prometem fazer sucesso nas pistas de dança do país.

Biel do Furduncinho tem mostrado um faro especial para o sucesso, com hits como “Quero Ver Esquecer o Pretão” e as parcerias com L7NNON, “Ai Preto”, “Desenrola Bate Joga de Ladin” e “Sei Que Tu Gosta Muito”. A música “Furduncin” surge em um momento especial para o DJ, que vem se consolidando cada vez mais no cenário musical brasileiro.

Biel do Furduncinho assina com Papatunes

Em uma entrevista, Biel falou sobre a sua parceria com a Papatunes e como tem sido trabalhar com Gloria Groove e Luck Muzik: “Eu tô muito feliz de fazer parte da família Papatunes. Aqui só tem monstro e espero que a minha estreia com ‘Furduncin’ seja da melhor forma. Me amarrei em gravar com a Gloria e o Luck, também gostei do resultado final e acho que o público se identifique.”

O lançamento de “Furduncin” marca um novo capítulo na carreira de Biel do Furduncinho, que vem se consolidando como um dos principais nomes do funk nacional. Com uma nova gravadora e parcerias de peso, o DJ carioca promete continuar fazendo sucesso e animando as pistas de dança de todo o país.