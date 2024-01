BIC Ilumina São Paulo para celebrar os 470 anos da cidade, com o lançamento do acendedor multiuso EZ Reach!

A cidade que nunca dorme está prestes a ser iluminada de uma maneira única e inesquecível! No próximo dia 25 de janeiro, a Avenida Paulista será o epicentro das festividades em comemoração aos 470 anos de São Paulo, e a BIC promete trazer ainda mais brilho para essa ocasião especial com o lançamento do seu mais recente produto, o Acendedor Multiuso BIC EZ Reach.

O evento, que terá início às 10h, contará com uma série de ativações instagramáveis no espaço dedicado ao BIC EZ Reach, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer e testar as diversas funcionalidades do produto. Com um design intuitivo, praticidade e confiabilidade, o EZ Reach destaca-se como o aliado perfeito para todas as chamas, seja em ambientes internos ou externos.

Uma das atrações mais esperadas será a participação especial do cantor e influenciador Supla, que se juntará à multidão às 12h para entoar os tradicionais “parabéns” à cidade. A celebração culminará com o acendimento da maior vela de aniversário da cidade, simbolizando não apenas o aniversário de São Paulo, mas também o lançamento brilhante do BIC EZ Reach.

Ao longo do dia, os paulistanos terão a oportunidade de interagir com o acendedor multiuso em diferentes situações, desde velas a churrasqueiras, demonstrando sua versatilidade. Com uma haste de 3,5 cm, o EZ Reach alcança lugares de difícil acesso, garantindo segurança ao manter os dedos afastados da chama.

Além das atividades com o EZ Reach, a BIC fortalece seus laços com a comunidade artística local ao promover a construção de um mural estilo Lambe-Lambe. Artistas amadores foram convidados a contribuir com a decoração da parede, proporcionando uma expressão autêntica da diversidade cultural da cidade. As manifestações artísticas serão divulgadas nas redes sociais da BIC, convidando o público a prestigiar o talento dos artistas locais.

Como um toque especial, a partir do dia 23 de janeiro, um relógio personalizado da JCDecaux estará em exposição na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo, destacando o novo produto da BIC. Este mobiliário urbano exclusivo exibirá o EZ Reach em destaque, com sua haste estendida para oferecer mais segurança e praticidade aos usuários.

A celebração será encerrada às 17h30 com a presença da comediante Raquel Real, que terá a honra de acender novamente a vela gigante, encerrando o evento de forma descontraída e celebrando duplamente os 470 anos de São Paulo. A BIC, mais uma vez, firma seu compromisso em iluminar não apenas chamas, mas também momentos especiais na vida dos paulistanos.