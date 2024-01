Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald, escreve artigo sobre o poder do coletivo no combate ao câncer infantojuvenil

Edição de 2023 do evento do Instituto bate recorde de arrecadação

Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald, escreve artigo sobre a importância da coletividade no processo de combate ao câncer infantil. No Brasil, em seus 24 anos de funcionamento, o Instituto já arrecadou mais de R$378 milhões, o que atingiu indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. Na edição de 2023 do evento McDia Feliz, houve a maior arrecadação de sua história, com um total de R$20,9 milhões, que serão destinados a 72 projetos de 51 instituições de oncologia pediátrica, que alcançarão mais de 3 milhões de crianças e adolescentes.

“O verdadeiro potencial da transformação reside na união de milhares de corações dispostos a fazer a diferença. Em 2023, fomos testemunhas não apenas da evolução do terceiro setor, mas da resiliência e compaixão de todos que abraçaram a nossa causa. Agora, em janeiro de 2024, continuamos a jornada do Instituto Ronald McDonald, ao lado de cada brasileiro que tem contribuído para iluminar o caminho daqueles que enfrentam a luta contra o câncer infanto-juvenil”, declarou Bianca Provedel.

Com uma trajetória profissional de 19 anos, Bianca começou como assistente de comunicação até atingir o cargo de CEO do Instituto Ronald McDonald. A executiva que possui o objetivo de proporcionar a cura a crianças e adolescente, além de aliviar a dor de seus familiares, salienta que conquistar este cargo não é apenas uma vitória dela, mas também a demonstração da importância da mulher em empresas do terceiro setor. Com isso, ela defende que a liderança feminina apresenta características especiais como empatia, resiliência e determinação.

Bianca Provedel relata também que por meio de seu filho Rodrigo de 19 anos, que além de enriquecer a sua vida, a ajudou a ampliar seu entendimento sobre as questões enfrentadas pelas mães que dedicam suas vidas a luta pela cura de seus filhos, que são acometidos pelo câncer. Com todo esse entendimento, ela complementa que “ser mãe não é apenas uma faceta da minha vida, mas uma força motriz que impulsiona a urgência de criar impacto e fazer a diferença”.

“A mulher, líder e mãe que sou convergem sua força para transformar a realidade do câncer infantojuvenil no Brasil. O Instituto Ronald McDonald é o epicentro dessa missão, focado em aumentar as chances de cura, promover qualidade de vida e oferecer apoio integral às famílias afetadas. A liderança feminina guia nossas ações, proporcionando um olhar atento às necessidades das famílias e um compromisso inabalável em aliviar o fardo que carregam”, afirma a CEO do Instituto.