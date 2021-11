Bianca Olivo, referência em empreendedorismo, promove marca através do estilo cool urbano

A empresária ganhou espaço através de conceitos extraordinários em suas criações

Quando pensamos em roupas para o dia a dia é comum pensarmos em um look prático, moderno, confortável, descomplicado, por um toque de estilo. A moda é uma linguagem que está sempre em transformação e se espelha rapidamente em nossas projeções e desejos.

Decorrente dessas necessidades o estilo Cool com uma pegada mais urbana está em ascensão. A mistura de peças mais casuais e funcionais com um toque mais despojado, se transformam em roupas que podem ser usadas em qualquer ocasião durante o dia. A partir desse cenário Bianca Olivo desenvolveu a ‘My Favorite Things,’ uma marca que leva para as mulheres o estilo cool, urbano e moderno.

“A My Favorite Things foi criada para levar a melhor experiência do vestir das mulheres da nova geração, elaboramos peças a partir de uma visão futurística que preza pelo trivial de um jeito totalmente diferente e extraordinário”, menciona a empresária.

Para chegar ao desenvolvimento da sua marca, Bianca Olivo vive uma busca constante de conhecimento para acompanhar as últimas tendências de moda e consumo. O estilo cool urbano veio para abraçar a grande necessidade da mulher moderna em se vestir bem, de um jeito descomplicado e cheio de conforto.