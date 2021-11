Cabeleireira Bianca Hulmann explica mitos e verdades sobre o cuidado com cabelos cacheados

Bianca Hulmann é especialista em cabelos cacheados, crespos e ondulados. Seu objetivo é exaltar a beleza natural de cada cabelo

Por alguns anos existiu o mito de que para ser bom e bonito o cabelo deveria ser liso, com isso várias mulheres passaram por processos de alisamento, além de ter se formado toda uma geração de cabeleireiros que não sabem cuidar dos cabelos cacheados. Bianca Hulmann é especialista em cabelos naturais, ela não trabalha com nenhum tipo de química e o objetivo é ensinar como tratar cada tipo de cabelo. “Para cuidar bem de algo é necessário conhecer bem, quando o assunto é cabelo a regra é a mesma”, comenta Bianca.

Algumas práticas acabam sendo prejudiciais para os cabelos cacheados, fora os mitos e mentiras que existem e acabam convencendo várias pessoas que alisar o cabelo é um caminho mais fácil.

Bianca Hulmann – Foto: Acervo Pessoal Bianca Hulmann é especialista em cabelos naturais, ela não trabalha com nenhum tipo de química e o objetivo é ensinar como tratar cada tipo de cabelo

Conheça 10 mitos e verdades sobre como cuidar dos seus cachos, com a cabeleireira Bianca Hulmann.

1 – O cabelo cacheado demora mais para crescer?

MITO.

Todos os cabelos crescem igual, o tamanho pode variar de 1 a 1,5cm por mês dependendo de cada pessoa. “Muitas mulheres pensam que o cabelo crescia mais rápido quando era alisado, mas isso porque o cabelo cacheado tem o fator encolhimento, ou seja, os fios continuam crescendo igual”, explica Bianca.

2 – É proibido lavar o cabelo todos os dias e só pode cortar reto?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MITO.

O cabelo cacheado pode tanto lavar todos os dias como cortar de outras maneiras. Na questão da lavagem é necessário ter uma rotina de cuidados, como usar produtos de boa qualidade e fazer uso da rotina Low Pow. Sobre os cortes, Bianca explica que cortar reto tende a deixar o cabelo em forma de pirâmide, o que não é muito usual. “Para obter um volume distribuído o cabelo cacheado deve ser cortado em camadas”, ensina.

Algumas práticas acabam sendo prejudiciais para os cabelos cacheados, fora os mitos e mentiras que existem e acabam convencendo várias pessoas que alisar o cabelo é um caminho mais fácil

3 – O cabelo cacheado só pode cortar a seco?

DEPENDE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada caso é um caso, e o cabeleireiro que irá analisar individualmente cada cabelo e decidir se irá cortar seco ou molhado. O corte a seco é muito indicado principalmente para quem tem mais de uma textura dos fios, mas não é regra. “Pode cortar molhado sim, desde que tenha as técnicas corretas para fazer”.

4 – O cabelo cacheado está sendo usado cada vez mais?

VERDADE

Atualmente cada vez mais as mulheres estão assumindo sua beleza natural e aceitando seu cabelo cacheado. “Muitos podem achar que é uma nova moda os cabelos cacheados ou as mulheres fazendo transição, mas não é moda. É aceitação e libertação. Por muito tempo o cabelo cacheado era tratado como um cabelo desarrumado.” justifica Bianca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – O cabelo cacheado dá mais trabalho que o liso para o manter saudável?

MITO

Independente da curvatura, todos os cabelos precisam de cuidado, então esse é mais um mito que foi espalhado. O cabelo cacheado, por não passar por um processo de escova/chapinha, pode ter frizz, mas isso não significa que o cabelo não está saudável, definitivamente o cabelo cacheado não dá mais trabalho e ainda oferece a liberdade de não precisar ser refém de chapinhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Independente da curvatura, todos os cabelos precisam de cuidado, então esse é mais um mito que foi espalhado

6 – Usar toalha comum causa frizz?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VERDADE

Causa mais frizz pelo atrito do tecido com os fios. O ideal é usar uma toalha de algodão ou até mesmo papel toalha de limpeza, que também pode ser reciclado e usado novamente.

7 – Dormir com touca ou fronha de cetim ajuda no dia seguinte?

VERDADE

Essa dica começou a se popularizar recentemente e ajuda muito. Durante a noite costumamos nos mexer muito, esse atrito do cabelo com a fronha comum causa muito frizz, então o ideal é prender o cabelo com um coque alto e usar a touca ou fronha de cetim. Se usar os dois o resultado é ainda melhor.

8 – Só pode pentear o cabelo molhado?

VERDADE

“Essa é uma verdade muito importante de destacar. O ideal é sempre pentear o cabelo no banho com condicionador ou máscara, começando pelas pontas, meio e depois a raiz. Nunca o penteie seco, pois poderá quebrar os fios”, explica Bianca Hulmann.

”Nunca o penteie seco, pois poderá quebrar os fios”, explica Bianca Hulmann.

9 – Chapinha e escova podem modificar os cachos permanentemente?

VERDADE

Mesmo que o cabelo seja 100% natural pode ocorrer um alisamento mecânico pelo calor da escova/chapinha. É preciso ter muito cuidado, principalmente ao escovar os cabelos em salões que utilizam a mesma escova em cabelos com química.

Quanto menor a curvatura, maior o ressecamento

10 – Cabelos cacheados são mais ressecados?

VERDADE

Quanto menor a curvatura, maior o ressecamento. Isso porque o couro cabelo produz a oleosidade, mas ela não consegue chegar ao comprimento e pontas como no cabelo liso. Por isso muita nutrição e hidratação é fundamental para todas as cacheadas.