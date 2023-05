Bianca “Boca Rosa” compra mansão com aquário de tubarões avaliada em R$18 milhões, em SP

Imóvel de 1.200 m² conta com design exclusivo em um terreno de 2.500 m² em Cotia-SP

A influenciadora digital, empresária e apresentadora Bianca Andrade, a famosa “Boca Rosa”, adquiriu uma mansão avaliada em R$ 18 milhões. Imóvel localizado em Cotia-SP, chama a atenção por seu aquário de tubarões e pelos 1.200 m² de área construída com um design exclusivo.



O projeto foi desenvolvido pelo antigo proprietário e conta com uma casa toda em vidro e estrutura metálica em uma área de 2.500 m² dentro do Residencial Haras Guancan.



A primeira casa adquirida pela influenciadora conta com 4 suítes, uma delas a suíte máster com uma vista panorâmica proporcionada pelas janelas de vidro que miram diretamente para uma área de vegetação.

Além disso, o imóvel conta com canil com ar condicionado, salão de festas completo com área de jogos, espaço para academia, SPA com piscina e sauna, área gourmet com adega, lareira e um cinema próprio.

O destaque vai para seus aquários de água salgada. Um deles com corais e outro com três tubarões. Uma estrutura impressionante que conta com água reciclada 24h e um sistema próprio e independente de filtragem e abastecimento elétrico.

À noite, a mansão ganha uma iluminação que impressiona Crédito: Reprodução/Monica Poplawski Alphahauser



Um luxo em forma de residência que rendeu uma publicação da apresentadora comemorando a conquista: “REALIZAÇÃO, comprei a minha primeira CASA que é literalmente um SONHO (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô BRILHANDO de tão realizada! rs”, postou Boca Rosa em seu Instagram.



Confira mais imagens da mansão:

Casa em vidro e estrutura metálica permite vistas exuberantes Crédito: Reprodução/Monica Poplawski Alphahauser