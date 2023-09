Bianca Andrade assume o posto de embaixadora da Sanavita e promove o bem-estar e a saúde

Bianca Andrade, a influenciadora digital também conhecida como Boca Rosa, acaba de ser nomeada a mais nova embaixadora da marca Sanavita, dando um passo significativo em sua jornada em prol do bem-estar e da saúde. Com uma base de seguidores que ultrapassa os impressionantes 19 milhões no Instagram, Bianca se une à Sanavita com a missão de simplificar a suplementação e promover o autocuidado entre as mulheres.

A parceria foi oficializada após uma visita de Bianca à sede da Sanavita, localizada na pitoresca cidade de Piracicaba, onde a influenciadora teve a oportunidade de conhecer pessoalmente os processos de fabricação e a qualidade dos produtos da marca. Essa imersão na essência da Sanavita solidificou a sua conexão com a empresa e seus valores de saúde e bem-estar.

Bianca Andrade é a nova embaixadora da Sanavita

Uma das escolhas de Bianca no seu dia a dia é o Colágeno Duo Balance, um suplemento inovador que combina os dois tipos de colágeno mais recomendados por profissionais de saúde. Essa combinação única visa otimizar os resultados para o corpo e a pele, oferecendo uma abordagem completa para o bem-estar. O colágeno Verisol®️ contribui para a manutenção da estrutura, firmeza e elasticidade da pele, enquanto o colágeno hidrolisado de alta absorção ajuda a repor o colágeno perdido não apenas na pele, mas também nos ossos e articulações.

A fórmula do Colágeno Duo Balance é enriquecida com ácido hialurônico, um componente essencial cuja produção no corpo diminui com o passar dos anos. Além disso, o suplemento conta com nutrientes fundamentais para a saúde da pele, cabelos e unhas, incluindo biotina, ácido pantotênico, vitaminas A, C, E e zinco. Surpreendentemente, este produto é de baixa caloria e possui baixo índice glicêmico, sendo isento de açúcares, glúten, lactose, corantes, aromatizantes e adoçantes artificiais. Vale a pena destacar que o colágeno também é uma fonte proteica rica em aminoácidos essenciais, podendo ser incorporado a dietas nutricionais como uma fonte de proteína de qualidade.

Com sua influência e comprometimento com um estilo de vida saudável, Bianca Andrade é uma escolha natural para representar a Sanavita. Sua parceria com a marca promete inspirar mais mulheres a descomplicar a suplementação e a incorporar práticas de autocuidado em suas rotinas diárias.

Bianca e a Sanavita estão entusiasmadas com essa colaboração, que promete levar mensagens positivas sobre saúde e bem-estar a um público cada vez maior. Esta união é um passo firme em direção a um futuro mais saudável e vibrante para todos.