Bianca Andrade, a Boca Rosa, assina parceria exclusiva de Natal da Morana

A empresária e influenciadora digital multifacetada Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, é também agora uma parceira Morana, uma das maiores redes de acessórios femininos do Brasil, que recentemente completou 20 anos.

Além de estrelar as campanhas de Natal e Alto Verão, Bianca teve participação ativa no desenvolvimento dos acessórios e marcou a história da Morana ao assinar a segunda coleção assinada da rede.

“Bianca retrata a mulher Morana. Valoriza um bom negócio, é batalhadora, corre atrás do seu sucesso e acredita no poder da autoestima. Ela consegue ser acessível e aspiracional ao mesmo tempo. É um verdadeiro case de sucesso que inspira nossas mulheres e clientes”, comenta Nara Dutra, Head de marketing e e-commerce da Morana.

“Foi incrível e enriquecedor atuar no desenvolvimento da coleção em conjunto com o time da marca. Estive presente no brainstorming e fiz questão de colaborar com cada peça. Com os protótipos em mãos, solicitei pequenos ajustes e o time da Morana se preocupou em adaptar as peças para que ficassem exatamente com a minha cara! Estou ansiosa para ver a minha coleção pelas lojas de todo Brasil. Tenho certeza que será um sucesso”, afirma a influenciadora.

Somando mais de 18 milhões de seguidores em suas redes, a força de Bianca promete também alavancar a estratégia da Morana de ativar os pontos de venda simultaneamente às ações online da marca. Implementado no ano passado e acelerado ao longo de 2022, o projeto nomeado como “Sincronia” tem o objetivo de engajar e conscientizar os franqueados da importância de ter os produtos em loja no mesmo timing que a marca faz a divulgação nos canais oficiais.

Parte dessa estratégia está em desmembrar a campanha de Natal em 2 momentos para lançar as peças ao longo do período. E para encerrar a collab, na sequência, a marca inicia a campanha de Alto Verão apresentando uma nova remessa de peças da linha assinada por Bianca Andrade.

A Head de marketing e e-commerce da Morana pontua algumas transformações da marca para o período. “Teremos mudanças de identidade visual no ponto de venda, seguidas de novidades nas lojas a cada semana. O nosso intuito é de gerar buzz, sensação de novidade e senso de urgência, estratégia que tem trazido resultados positivos durante o ano”, revela.

Nomes como Bruna Unzueta, Mariana Sampaio, Mari Saad e Tata Estaniecki são exemplos de influenciadoras que fizeram parte do squad da Morana e que turbinaram as estratégias digitais desse ano.