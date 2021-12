Bia Michelle, noiva de Mc Gui, dispara: “só não resolvi minha vida, por respeito a família que amo“

Após mais um vídeo de possíveis carícias entre Aline Mineiro e MC Gui, a bailarina desabafa nas redes sociais

Nesta sexta-feira, (10), mais um vídeo de MC Gui e Aline Mineiro na ‘Fazenda 13’ circulou nas redes sociais. Mais uma vez, os peões estavam trocando carícias debaixo do edredom de forma movimentada, o que não agradou a noiva do funkeiro, Bia Michelle.

MC Gui e Aline Mineiro na ‘Fazenda 13

A bailarina do Faustão, que já havia se pronunciado anteriormente e vem postando stories sem aliança, usou seu Twitter (@biamiichelle) para desabafar sobre o que tem visto: “Juro! Não to entendendo”, e logo em seguida continuou: “só digo uma coisa, só não resolvi minha vida, por respeito a família que amo aqui fora!”, dando a entender que só continua noiva por causa da família do cantor.

Em outro tweet, demonstrando estar decepcionada, postou: “Mas to exausta, esse pesadelo recomeça dia após dia, como pode né?”.

Bia desabafou no Twitter

Lembrando que o influenciador Victor Igoh já anunciou o término do noivado com a influenciadora Sthe Matos, depois dela trocar carícias com o funkeiro Dynho Alves. O cantor era casado com MC Mirella, que entrou com o divórcio durante o confinamento do, agora, ex marido.



Sthe Matos e Victor Igoh, MC Mirella e Dynho também passam por problemas no relacionamento devido a situações do reality

Assista ao novo vídeo de Aline e MC Gui: