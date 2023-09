Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour

Look exclusivo foi usado no show de Vancouver, British Columbia, no Canadá

A maior estrela do pop mundial, Beyoncé usou um look exclusivo da PatBo – Patrícia Bonaldi, um body com franjas e bordados prateados, cor que se tornou assinatura da turnê. A peça sob medida foi bordada a mão e demorou 60 dias para ser feita.

Beyoncé veste marca brasileira PatBo



Os stylists da cantora entraram em contato com a marca, que desenvolveu dois looks. A peça escolhida conversa com a história da Patrícia com franjas e bordados. É a primeira vez que Beyoncé veste PatBo.