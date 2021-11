Berman Trader explica como conquistar a independência financeira

Com mais de 415 mil seguidores no Instagram, Berman deixou algumas dicas para quem busca alcançar a liberdade financeira diretamente de casa

A internet ganha novas possibilidades diariamente nos mais diversos nichos e setores, sejam pessoais ou profissionais. Um exemplo de renovação foi no mercado financeiro, no qual surgiram as criptomoedas. Também conhecido como “Berman Trader”, Leonardo Berman tornou-se uma das principais referências no assunto das moedas digitais, especialmente por conta da criação de conteúdo que o mesmo faz em suas redes sociais. Além disso, o empresário também realiza imersões com alunos para impulsionar os ganhos de todos envolvidos. Com mais de 415 mil seguidores no Instagram, Berman deixou algumas dicas para quem busca alcançar a liberdade financeira diretamente de casa.

Momento das Criptomoedas

Segundo o jovem multimilionário, as criptomoedas são um tipo de operação do mercado financeiro que ganha cada vez mais destaque, principalmente entre os usuários das redes sociais. Com o aumento do compartilhamento de conhecimento sobre a área, mais pessoas tornam-se interessadas em lucrar com esses investimentos.

“Desde que era pequeno sabia que não me enquadraria trabalhando para outras pessoas, e então busquei formas de ganhar dinheiro e a grande maioria delas era através da internet. Aos 13 anos, conheci o mercado financeiro e foi amor à primeira vista. Infelizmente quando comecei, não tive nenhuma referência, mentor ou inspiração. Costumo dizer que minha maior inspiração, foi eu mesmo, pois sabia que merecia viver o melhor. É um mercado marginalizado, por isso tratei de aperfeiçoar minhas estratégias e técnicas. Me trouxe grandes resultados e consequentemente a confiança do público e o destaque no ramo”, conta Berman Trader.

A oportunidade de ganhos no mercado financeiro

Milionário aos 18 anos, Berman batalha diariamente para expandir o conhecimento sobre as criptomoedas para cada vez mais pessoas, com o objetivo de auxiliar essas mesmas a também mudarem de vida através da internet. Contudo, o empresário sabe que o caminho é longo e ainda tem muito o que mostrar no mercado.

“Quero ajudar pessoas que estão começando do zero a alcançarem a liberdade financeira através das mesmas fontes de renda que eu tenho atualmente. Ganhando dinheiro dentro e fora do mercado financeiro. Sou pioneiro e mostro que posso trazer resultados para quem confia no meu trabalho”, conta Leonardo Berman.

Lucrar com as criptomoedas

É impossível falar sobre os criptoativos sem falar do Bitcoin, o mais conhecido entre eles. Febre entre os jovens investidores por todo o mundo, a moeda digital também é uma boa maneira de se lucrar diretamente de casa. O próprio Berman Trader conta que se interessou muito pelo Bitcoin no início, e isso permitiu que o mesmo continuasse o processo de mudança de realidade financeira e para que se firmasse na nova jornada em sua vida.

“Sempre tive como meta de vida alcançar meu primeiro milhão de reais. Consegui ele aos 18, em menos de 1 ano após abandonar a faculdade e os empregos que tinha. Só alcancei esse objetivo, pois, mantive todos meus ganhos de operações em bitcoin. Também realizei algumas vendas de produtos importados e investi o lucro na criptomoeda. Se tiver a oportunidade de fazer algum proveito do crescimento desses ativos, faça!”, explica Berman.

Dicas e ensinamentos gratuitos sobre criptomoedas

Em suas redes sociais o jovem ensina pessoas comuns a começarem nesse mercado revolucionário, e educa seus seguidores a pensarem de forma inteligente e independente.

“Meu foco nunca foi influenciar e sim mostrar o que é possível quando você adquire conhecimento, acredita no seu sonho e foca no processo. Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo que se inspiram em mim, mas meu foco é fazer com que elas sejam melhores que eu. Cada um tem suas características, vantagens e limitações, porém todos são capazes de viver uma vida extraordinária”, acrescenta.