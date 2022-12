Benjamin Cano se mostra animado pela confirmação da versão brasileira de RuPaul’s Drag Race

O apresentador francês também elogiou a atração e comentou a vontade de participar



Foi confirmada recentemente novas versões de RuPaul’s Drag Race, sendo elas no Brasil, México e na Alemanha. Isso foi o suficiente para deixar o apresentador francês, Benjamin Cano, muito feliz e animado, por ser muito fã do programa. Para ele, já estava mais do que na hora de ter uma edição brasileira e ter sido anunciada na MTV, que é uma emissora conhecidíssima, é melhor ainda.

“Melhor notícia ever! Estávamos esperando por isso há muito tempo, não é? O Brasil merece muito a sua versão do Drag Race. Que notícia boa. E que seja agora na MTV. Acho um máximo”, elogia Benjamin, que comandou a versão francesa do reality show “Les Angels”. Ele se mostrou muito entusiasmado com o que está por vir e não esconde a vontade de participar da atração de alguma forma.

“Um sonho. Se tem um programa no qual quero participar é esse. Apresentar não é uma possibilidade, porque o modelo é apresentado por uma Drag Queen, mas poderia ser o co-host, como em todas as franquias. Sim. eu quero muito. Igual Drag Race Canadá, com Jeffrey Bowyer-Chapman ou Brad Goreski ou no Drag race France com Kiddy Smile, etc”, diz.

Mesmo que não seja um dos apresentadores, Benjamin diz que aceitaria outro posto, tamanho o amor pelo programa. “Se eu não conseguir ser co-host. Pode me chamar para ser jurado recorrente, que estarei muito feliz também”, pede aos risos. “Torcendo para que a competente Natasha Novak faça uma comunicação a altura deste incrível reality! Essa profissional é impecável”, completa.

O empresário é um super fã de RuPaul’s Drag Race e já assistiu a todas as edições. “Até lembro da primeira temporada, que na época estava na logo TV com Bebe Zahara Benet, que foi a primeira vencedora. Vi todas as temporadas umas duas ou três vezes. Todas as all star, as franquias dos outros países, os celebrity drag race. Me faça uma pergunta que eu sei de tudo”, brinca.