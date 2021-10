Benja diz que inglês ama mais futebol que brasileiro: ‘Inglaterra é o país do futebol’

Benja também comparou o futebol do Brasil e da Inglaterra e disse que quem afirma que o Brasil é o país do futebol está enganado

O comentarista esportivo Benja foi o convidado do quadro Achismos do canal do youtube de Mauricio Meirelles e durante quase duas horas de bate papo contou histórias de entrevistas que fez com Adriano, Ronaldo e outros craques.

O comentarista esportivo Benja Créditos: Edu Moraes/Divulgação/Fox Sports O comentarista esportivo Benja contou histórias de entrevistas que fez com Adriano, Ronaldo e outros craques.



O apresentador do SBT elogiou bastante Neymar e disse que o melhor jogador do Brasil no momento é bruno Henrique do Flamengo. Benja também comparou o futebol do Brasil e da Inglaterra e disse que quem afirma que o Brasil é o país do futebol está enganado:



“Tem gente que diz que o Brasil é o país do futebol com todo respeito do mundo, a Inglaterra é o país do futebol. Fui em uma final de segunda divisão do futebol de lá e tem 93 mil pessoas no estádio. As pessoas não vão só na boa. As lojas de futebol lá têm cinco andares. O inglês ele respira futebol. A Inglaterra é o país do futebol, o Brasil é o país do jogador de futebol”.



Mauricio Meirelles tirou todas as suas dúvidas e achismos de como é a vida de quem trabalha como comentarista esportivo. Confira a entrevista completa: