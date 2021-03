Bem-vindos à Coluna Analice Nicolau

Eu sou Analice Nicolau e quero trazer para vocês de forma humanizada temas de interesse global, expondo de ambos os lados, assuntos polêmicos do dia a dia.

Oi meus amores !

Sejam bem-vindos à mais nova coluna do Jornal de Brasília. Eu sou Analice Nicolau e quero trazer para vocês de forma humanizada temas de interesse global, expondo de ambos os lados, assuntos polêmicos do dia a dia. Unindo a perspectiva da mulher brasileira interligada à conectividade mundial. Espero poder dividir com vocês, histórias de superação e conquistas dentro do mercado do empreendedorismo, do marketing digital e da publicidade.

Vamos falar de política também, mas com uma perspectiva otimista e não partidária, e também, tudo que vem dando certo nas pequenas e grandes cidades do Brasil. Tudo isso com uma linguagem acessível e com entrevistas de peso para tornar o seu dia a dia mais leve e informativo.

Biografia

Uma imagem de força e credibilidade

Ana Alice Nicolau, é jornalista e apresentadora. Nasceu em Blumenau/SC e desde muito cedo já gostava de interagir com as câmeras. É conhecida por seu trabalho na emissora SBT, apresentando os principais jornais da emissora durante 17 anos. Em 2020 lançou o Programa Vem Pra Rua, veiculado pelo Youtube.

Quem vê a catarinense hoje, com uma carreira consolidada no Jornalismo, precisa conhecer sua trajetória. Basta olhar um pouco mais de perto para logo perceber que os anos vividos à frente das câmeras na tv e na internet são resultado de muito trabalho, dedicação, paixão e persistência.

Nessa nova fase ela busca trazer mais humanidade para os diversos temas como política, saúde, bem estar, espiritualidade e qualidade de vida, não é atoa que a jornalista vem se aprofundando em temas de terapia transpessoal e inteligência emocional para agregar ainda mais na sua carreira.