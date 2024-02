Bem-Vindo, Lucca! Camila Farani e Tula Tavares Celebram a Chegada do Primeiro Filho

O novo membro da família nasceu com 3.5 kg e 50 cm, enchendo de alegria o lar da empresária e da stylist

A empresária Camila Farani comemora a chegada de seu primeiro filho, Lucca, que nasceu no dia 2 de fevereiro, por volta das 7h, no Rio. O bebê, fruto de seu relacionamento com a stylist Tula Tavares, nasceu pesando 3.5 kg e com 50 cm .

“Estávamos com a expectativa altíssima, super ansiosas! Deixamos tudo pronto para a chegada dele. É um momento muito feliz das nossas vidas. Ele realmente é o que faltava de realização pra gente”, comenta Camila.

Fotos: Pamela Miranda