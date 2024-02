Bem-humorada, nova campanha mostra como BIS chegou ao naming rights do MorumBIS, estádio do São Paulo

Vídeo foi publicado em diversas redes sociais e pode ser assistido pelo público

A BIS, famosa marca da Mondelēz Brasil, lançou nesta terça-feira, 20 de fevereiro, uma campanha divertida em resposta a uma enxurrada de questionamentos que a marca recebeu de seus consumidores sobre a compra dos naming rights do estádio do São Paulo, o MorumBIS. O vídeo da campanha que pode ser visualizado pelo público no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube da BIS, conta, por meio do humor, como é o processo de criação e aprovação dos conhecidos e irreverentes trocadilhos com o nome da marca que são usados de forma extrovertida em suas parcerias, campanhas e comunicações.

“A campanha A origem de MorumBIS chega para reforçar que tudo que envolve BIS é fantástico: o jogo com os amigos, um show da sua banda favorita, a hora da sobremesa, um filminho com o mozão, o game com os parças, tudo ao lado do snack se torna absolutamente A-BIS-urdo. O principal objetivo da campanha é reforçar junto do público todos os momentos espetaculares e grandiosos que podem ser vividos com BIS, afinal de contas, o snack está presente nos momentos mais divertidos e marcantes, sempre ao lado da família e amigos”, explica o VP de Marketing da Mondelēz Brasil, Alvaro Garcia.

No projeto audiovisual há a utilização do humor ao contar sobre o “Departamento de Trocadilhos”, setor que seria responsável pela criação dos trocadilhos com o nome da marca, incluindo o Morumbis, novo nome do estádio do São Paulo. Além de Morumbis, no vídeo há a menção a outros trocadilhos que abrangem a prática do futebol e que podem ser usados no estádio. A escolha do trocadilho para o nome do estádio, no entanto, não foi feita por acaso, como declara Fabrício Pretto, Diretor de Criação Executivo da DAVID, agência de publicidade responsável pela direção criativa do vídeo da campanha: “muitos podem até achar que MorumBIS é um trocadilho aleatório, mas nossa campanha veio para mostrar toda a seriedade por trás deste processo”.

“Somos atualmente os líderes absolutos do segmento, e queremos nos aproximar cada vez mais do consumidor final, salientando nossas credenciais e estreitando nossa relação com o público. Queremos mostrar que o snack pode ser consumido em diversas ocasiões, atingindo os bis lovers e nos conectando cada vez mais com o nosso consumidor fiel”, afirma o diretor.