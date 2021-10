Enquanto planeja o casamento, Bella Morais faz viagem com noivo a Olímpia-SP

A influenciadora disse que a cidade é perfeita para viagens em família

A convite da GRGroupBR, a influenciadora Bella Morais viajou até Olímpia-SP para aproveitar o hotel Wyndham Olímpia Royal e conhecer o sistema de multipropriedade. Ela ficou hospedada quatro dias e estava acompanhada do sobrinho de 2 anos, Dani, e do noivo e fiel escudeiro, Jorge Fernando.



As fotos publicadas nas redes sociais de Bella fizeram com que todos desejassem conhecer o lugar. Ela mostrou um pouco do hotel para os fãs e falou sobre o sistema de multipropriedade. “É possível ter uma casa de férias, com preços acessíveis, além de contar com todo um serviço de hotelaria”, afirmou.



Para quem ficou na vontade de fazer a mesma viagem, a influenciadora recomenda, principalmente para quem quer fazê-la com a família. “Achamos incrível a estrutura do hotel com uma gama diversa de restaurantes e ainda mais a parte das piscinas, são mais de 8 em todo complexo. Se seu objetivo é uma viagem em família, principalmente se você tem crianças, Olímpia é a pedida perfeita, os parques aquáticos, as águas termais e as atrações disponíveis na cidade prometem agradar todas as idades”.







A parte favorita disso tudo para Isabella foi o Vale dos Dinossauros, que ela afirmou ser super divertido e muito interessante para crianças e adultos. “Ver a reação do pequeno diante dos gigantes jurássicos foi um momento muito especial, afinal estávamos com o grande fã dos “jacarés grandões”, como diz o Davi (risos). O passeio ao todo é muito divertido, sai de lá encantada com tudo que aprendemos”.



O descanso foi muito importante para influenciadora, que está à mil com os planejamentos do casamento, que acontecerá em menos de oito meses. Ela e Jorge se conhecem quando ainda era crianças, há 18 anos, e se reencontraram na época da faculdade.



“Nos casaremos em junho, na capela do colégio onde estudamos e nos conhecemos, as organizações estão a todo vapor graças ao nosso cerimonialista e amigo Júnior Donatto, e não vejo a hora da primeira prova do meu vestido em dezembro, que vai ser assinado pela estilista Isabella Narchi”, revelou a noiva.