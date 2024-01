Belezas naturais de Brasília inspiram coleção “Ipês”, do artista Daniel Toys

Artista brasiliense que pinta as ruas há quase 20 anos tem sua coleção exibida em sofisticado edifício da capital brasileira

A construtora Lotus definiu como objetivo mostrar as belezas de Brasília por meio de uma arquitetura autoral, ousada e inovadora e para isso, levou para o edifício residencial HAYA, a coleção “Ipês”, pintada com spray, tinta acrílica e giz, pelo artista brasiliense Daniel Toys. A coleção leva nome de uma típica árvore do cerrado, que é conhecida pelas suas múltiplas cores.

“Meu trabalho reflete a paixão que tenho em comunicar com a cidade, intervir na cena urbana e ressignificar as coisas. Especialmente para essa coleção, me inspirei nas cores das flores e no céu de Brasília. Amo assistir a transição do dia, o azul passando a um laranja saturado, roxo e o contraste com as árvores, ver a vida em imensidão”, afirmou o artista Daniel Toys, formado em publicidade. Toys também revela que pinta as ruas há quase 20 anos e que se identifica como artista desde quando era criança, quando começou a desenhar.

“O HAYA alia elegância à uma linguagem arquitetônica diferenciada, oferecendo um espaço onde elementos visuais, materiais perenes e design industrial se fundem harmoniosamente. É um empreendimento que reflete uma nova linguagem de apartamentos, redefinindo o padrão de moradia e investimento. Ter um artista como Toys no portfólio da Lotus fortalece o legado da construção artística da cidade e valoriza o que Brasília tem de melhor”, conta Ruy Hernandez, sócio da Lotus.

O objetivo da coleção de Toys, que embelezou o Noroeste de Brasília, e a inspiração para a criação de cada um dos quadros ressaltam a perspectiva de bem viver, aliando sofisticação, sobriedade e autenticidade. Por meio dessas nuances, é possível visualizar o pensamento criativo do artista no desenvolvimento da coleção.

“Como artista urbano, meu trabalho é ressignificar a cidade e gerar sentimento. Meu objetivo é mudar o dia da pessoa que interagir com a minha obra, despertar os sonhos das pessoas”, revelou Daniel Toys, que tem murais em outras cidades brasileiras e em países como Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, França, Portugal, Peru, Reino Unido e Áustria.