Beleza GG Retorna Triunfante para a Terceira Temporada no E! Entertainment

A série pioneira no debate sobre a diversidade de tipos físicos na moda está de volta

O E! Entertainment está prestes a lançar a terceira temporada de “Beleza GG”, uma série de grande sucesso que tem como objetivo quebrar os padrões de beleza excludentes e promover a diversidade de tipos físicos na mídia e nas passarelas. A nova temporada estreará na quinta-feira, 2 de novembro, às 20h30, com dois episódios em sequência.

Fluvia Lacerda Elisa Fava

Marcello Coltro, VP Sênior da NBCUniversal na América Latina, expressou sua alegria em trazer de volta a série. Ele enfatizou que “Beleza GG” foi pioneira em mostrar o mercado da moda plus size e em debater a gordofobia, destacando sua importância para uma sociedade mais inclusiva e menos preconceituosa.

Nahuane Drumond Mayara Russi

As modelos Fluvia Lacerda e Mayara Russi, que já conquistaram o público com duas temporadas da série, são as estrelas principais. Fluvia, uma das maiores representantes da moda plus size, convida mulheres gordas a explorarem a moda e seus corpos de uma nova maneira. Cada episódio a apresenta conversando com uma convidada e compartilhando experiências inspiradoras.

Mica D Fuego

Por sua vez, Mayara está em uma nova fase de sua carreira, atuando também como influenciadora e atriz, além de lutar para recuperar seu peso após desafios emocionais durante a pandemia. Ela busca independência e planeja sair da casa dos pais.

Nesta temporada, a série também destaca Nahuane Drumond, que mostra sua vida profissional entre Londres e São Paulo, e Elisa Fava, vencedora de um concurso da Ford Models. Ambas têm ambições internacionais em suas carreiras.

Uma grande novidade é a adição de Mica D Fuego, uma modelo, atriz e dançarina argentina em ascensão no mercado brasileiro de modelos plus size. Além disso, a série apresenta modelos iniciantes, como Andressa Almeida, Bruna Pudell, Beatriz Lima e Maria Vechi, aumentando ainda mais a diversidade do elenco.

“Beleza GG” é uma coprodução da NBCUniversal International Networks e da Manjubinha, e revela os bastidores da profissão, mostrando o dia a dia da Ford Models. A série faz parte da campanha institucional “VOZES DO E!” da NBCUniversal, que promove a diversidade, equidade e inclusão (DEI).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de “Beleza GG”, o E! Entertainment está comprometido com a diversidade em sua programação, incluindo produções como “Born to Fashion”, “Luana é de Lua”, “Descosturando com Herchcovitch” e “Alta Estima”. A iniciativa “Vozes do E!” se estende às plataformas digitais, com projetos como “Histórias Inspiradoras”, comandado por Zezé Motta, fashion films e campanhas, como o projeto #euexisto.

O E! Entertainment busca não apenas representar, mas também envolver todas as pessoas da sociedade na indústria audiovisual, apoiando ONGs e instituições sociais ao longo do ano. Novas produções alinhadas com os princípios de diversidade, equidade, inclusão e empoderamento feminino estão a caminho, mantendo o compromisso do canal com a promoção da igualdade e da representatividade na mídia.