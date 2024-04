Beleza e empoderamento juntos: Vult e empreendedoras da beleza inovam com cursos gratuitos

Em uma parceria inspiradora, a Vult, conhecida por seus produtos de beleza acessíveis e de alta qualidade, junto ao programa Empreendedoras da Beleza, do Instituto Grupo Boticário, lançam uma iniciativa pioneira: cursos gratuitos e online destinados a capacitar mulheres em todo o Brasil, tanto em habilidades profissionais quanto na luta contra a violência doméstica.

Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário

O programa 220 Vults, que já promove a transformação social desde 2017, abre suas inscrições com uma proposta de empoderar economicamente mulheres interessadas no ramo da beleza, oferecendo cursos como “Maquiadora de Sucesso” e “Unhas Incríveis”. Essas capacitações vão além das técnicas do ofício, englobando conhecimentos sobre produtos, ferramentas de trabalho, biossegurança e sustentabilidade, todos endossados pela Escola Madre, referência no setor, e pela especialista Negra Ba.

Projeto conta ainda com uma capacitação exclusiva sobre empoderamento feminino e um módulo sobre violência doméstica cocriado com o Instituto Maria da Penha

Além da formação técnica, o programa se destaca por seu compromisso com o empoderamento feminino, incorporando um módulo exclusivo de combate à violência doméstica e familiar, desenvolvido em parceria com o Instituto Maria da Penha. Este módulo, intitulado “Resgate seu orgulho e empodere-se”, é um curso composto por quatro etapas fundamentais: saúde mental, empoderamento econômico feminino, reforço do protagonismo feminino, e educação sobre violência doméstica.

Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário, destaca a importância de expandir os horizontes do projeto, ressaltando que, além de promover a independência econômica, é fundamental contribuir para a transformação da realidade da violência doméstica, tão prevalente no Brasil. Segundo Marcela, o objetivo é informar, prevenir, e principalmente, resgatar o orgulho e a autoestima de milhares de brasileiras que enfrentam essas adversidades.

Desde o lançamento dos cursos de maquiagem e alongamento de unhas em 2021, mais de 43 mil mulheres foram formadas pelo Empreendedoras da Beleza, com mais de seis mil delas graduadas através dos programas administrados pela Vult. A iniciativa reafirma o compromisso da marca e do Instituto Grupo Boticário com o empoderamento feminino, oferecendo não apenas uma formação profissional, mas uma verdadeira transformação de vida, com base na educação, no respeito, e na igualdade.

Os interessados pela capacitação oferecida pelo projeto podem se inscrever gratuitamente através do site .