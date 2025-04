Beleza consciente: O movimento que valoriza a Amazônia e impulsiona novos negócios no Brasil

O interesse por uma beleza mais consciente vem crescendo no Brasil. Tudo isso vem sendo impulsionado pela busca de consumidores por produtos mais naturais, sustentáveis e éticos. Especialista em cosméticos natural Amanda Soares destaca que essa tendência além de beneficiar a saúde da pele, também movimenta a economia e fortalece a preservação da biodiversidade amazônica.

A recente repercussão da cena da novela Vale Tudo, onde a personagem de Bella Campos – Maria de Fátima sofre uma reação adversa ao aplicar uma “misturinha” caseira de argila e óleo essencial, reacendeu o debate sobre a importância do uso consciente de ingredientes naturais.

Segundo a cosmetologista, os ativos naturais são extremamente eficazes, mas precisam ser usados com orientação para garantir a segurança e potencializar seus benefícios.

“Quando falamos de cosméticos naturais, falamos de insumos incríveis como andiroba, cupuaçu e óleo de maracujá, que além de serem altamente eficazes para cuidados com a pele e cabelo, também geram renda para comunidades extrativistas e ajudam na preservação da floresta”, explica Amanda, que ministra cursos no Sesc e em várias cidades brasileiras.

O tema também é reforçado por figuras públicas como Marina Silva, que defende o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos amazônicos.

A especialista ainda compartilha a experiência de uma de suas alunas, uma americana que atualmente mora no Brasil. “Ela me contou que nos Estados Unidos só consome produtos naturais, mas aqui no Brasil, mesmo com toda a nossa biodiversidade, teve dificuldade em encontrar cosméticos naturais prontos. Por isso decidiu aprender a fazer seus próprios produtos”, relatou

Mesmo com o crescimento da demanda, ainda há pouca oferta no mercado convencional: “Em vídeos que gravei visitando perfumarias e mercados, mostrei que é raro encontrar cosméticos naturais de verdade nas prateleiras. Isso mostra que quem está começando agora nesse setor tem uma grande oportunidade para crescer junto com esse novo momento da economia”

E conclui: “ Alem da valorização dos ativos amazônicos, o mercado de beleza consciente representa uma nova mentalidade de consumo, onde eficácia, ética e sustentabilidade caminham juntas”, finaliza

Para acompanhar mais conteúdos sobre cosméticos naturais e conhecer oportunidades nesse mercado, a cosmetologista Amanda Soares compartilha dicas e orientações práticas em seu Instagram: @amandasoares.br.