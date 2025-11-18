Behind Brands revela carreira de Davi Paes e Lima

O empresário compartilha insights e estratégias que o tornaram referência em assessoria de imprensa e construção de reputação na era digital

Davi Paes e Lima é um nome reconhecido no cenário da comunicação catarinense e nacional. Sua trajetória começou nas noites como promoter de balada e evoluiu para jornalista, empresário e assessor de imprensa de destaque, conforme revelado no episódio mais recente do podcast Behind Brands, apresentado por Sabrina Isabela da Rosa.

Ainda adolescente, Davi já era colunista do site “Bem na Foto”, realizando entrevistas com celebridades, enquanto conciliava a função de promoter. Iniciou a graduação em Contabilidade na UFSC, mas logo migrou para Jornalismo ao perceber sua vocação nas humanidades.

Durante a faculdade, Davi começou a prestar assessoria para pequenas marcas, como a ULM (Uma Linda Mulher), com ações personalizadas, montando pastas com recortes e fazendo contato direto com jornalistas. Seu trabalho mostra a evolução da assessoria de imprensa, que passou do artesanal ao estratégico e multifuncional, envolvendo escrita, edição, relacionamento e a compreensão das tendências digitais.

Ele enfatiza que a assessoria hoje entrega muito mais do que uma simples notinha em jornal: é preciso entender o perfil do cliente e selecionar os veículos ideais, que podem ser grandes mídias ou veículos segmentados. Antes de buscar assessoria, Davi recomenda “arrumar a casa” do cliente, garantindo que site, redes sociais e imagem digital estejam organizados e alinhados.

Os resultados da assessoria, segundo Davi, transcendem a visibilidade, envolvendo a construção de reputação, autoridade e credibilidade. Matérias em veículos respeitados oferecem peso maior do que manifestações nas redes sociais. O relacionamento consistente com jornalistas é vital, especialmente em momentos de crise, fortalecendo a comunicação transparente e assertiva.

Com 20 anos dedicados à área, Davi é diretor da Paes e Lima Comunicação e especialista em comunicação pública e empresarial. Sua empresa atua com assessoria de imprensa, jornalismo empresarial, planejamento, produção de conteúdo e marketing de influência. Entre seus clientes está a rede Fort Atacadista, com 32 lojas em Santa Catarina, para a qual atua há sete anos.

A assessoria de imprensa, na visão de Davi, deve ser constante e integrada ao marketing digital para alimentar canais como LinkedIn, ampliando a autoridade e presença online. Essa recorrência é fundamental para construir uma imagem sólida e consolidar a marca perante o público e os veículos de comunicação.

Segundo estudos recentes, empresas mencionadas em veículos confiáveis têm até 60% mais chances de serem reconhecidas como autoridades em seus segmentos. Além disso, 54% dos brasileiros confiam na imprensa tradicional, tornando a assessoria uma ferramenta estratégica para reputação e engajamento qualificado.

Davi domina a estratégia para equilibrar criatividade e formato jornalístico, mostrando a importância de um trabalho personalizado e focado em resultados mensuráveis. Seu método inclui escolher veículos de mídia adequados ao perfil do cliente, realizar ações de marketing de influência e prestar assessoria em gestão de crise, itens essenciais para o sucesso da comunicação corporativa na era digital.

O episódio completo está disponível no YouTube: Behind Brands – Davi Paes Lima.

Esse olhar estratégico, que valoriza a comunicação positiva e a construção de autoridade com base em dados e resultados, se alinha ao trabalho desenvolvido pela jornalista Analice Nicolau, especialista em comunicação estratégica positiva, conferindo ainda mais força à carreira e à reputação de Davi Paes Lima.