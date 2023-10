Beetto Saad apresenta uma nova era para o “Encontro de Craques” no Arena Studio da Arena XP

O novo programa terá conteúdo, audiência, experiência e ativação de marcas. No novo formato, será montada uma estrutura exclusiva, conforme a profissão dos convidados

O programa “Encontro de Craques”, sob a batuta de Beetto Saad, se reinventa com um formato dinâmico e inovador. A tão esperada estreia desse novo conceito, que marca o primeiro Arena Studio do Brasil, está marcada para esta segunda-feira, 30 de outubro, na moderna Arena XP, localizada em São Paulo.

Beetto Saad no estúdio antigo do programa Encontro de Craques

Este novo formato promete surpreender, proporcionando aos convidados uma experiência única. A estrutura impressiona com um estúdio de entrevistas e um lounge exuberantemente decorado pela Artefato. O serviço de bordo é um show a parte, com um chef de cozinha que prepara iguarias e uma ampla seleção de bebidas para agradar aos convidados – que incluem patrocinadores, personalidades, VIPs e celebridades.

O programa será dividido em três blocos. O primeiro bloco será liderado por Beetto, diretamente do palco, onde as entrevistas acontecem. No segundo bloco, a magia acontece no Lounge, seguindo o estilo de programas como o de Amaury Júnior, com uma série de entrevistas envolvendo personalidades, patrocinadores e seus convidados. O terceiro bloco marca o retorno de Beetto para finalizar o programa.

O grande destaque desta experiência é o Lounge na Arena XP. Os convidados serão imersos em um ambiente repleto de surpresas, com simuladores de Fórmula 1 e uma incrível exposição de carros, incluindo seis Ferrari, dois carros da Stock Car, um Porsche Cup, um Fórmula 4, BMW, Jaguar e Land Rover. Os convidados chegarão diretamente em uma exposição de carros espetaculares.

Dentro do Lounge, também haverá um simulador de Fórmula 1 e um octógono com lutas ao vivo enquanto o programa se desenrola, oferecendo um formato verdadeiramente único. Além disso, Beetto promete que, de acordo com o perfil do entrevistado, haverá atividades como um Autorama de corrida para pilotos de automóveis ou uma quadra de basquete para jogadores de basquete de elite, por exemplo.

Este novo programa de televisão combina conteúdo, audiência, experiência e ativação de marcas, com a inclusão ocasional de espetáculos musicais. Beetto compartilha: “Vez ou outra, teremos bandas e artistas, o que tornará o programa ainda mais empolgante e diversificado.”

A gravação da estreia deste novo formato do programa de debates “Encontro de Craques” do Band Sports ocorrerá na Arena XP, situada na Rua Brigadeiro Faria Lima, 3825, em São Paulo, com previsão de início às 18 horas. Os convidados serão tratados com um lounge especialmente concebido para o primeiro Arena Studio, onde várias atrações os aguardam.