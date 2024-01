Bebeto, o craque dos gramados, estreia como comentarista na transmissão exclusiva da Band para o Carioca 2024

Lenda do futebol brasileiro, Bebeto se une à equipe de transmissão da Band e promete emoção na estreia durante Flamengo x Audax Rio

A Band se prepara para a temporada do Campeonato Carioca 2024 com uma equipe de transmissão estelar, incluindo o tetracampeão Bebeto como comentarista. O ex-jogador, conhecido por suas habilidades excepcionais nos gramados, fará sua estreia na quarta-feira (17), às 21h20, durante o aguardado confronto entre Flamengo e Audax Rio.

A escalação da equipe também inclui os renomados narradores Sergio Mauricio e Roby Porto, além dos experientes comentaristas Athirson, Ricardo Rocha e Washington “Coração Valente”. O time de repórteres conta com Flávio Amendola, Igor Dorilêo, Thatiana Tavares e Thiago Carvalho, enquanto Getúlio Vargas assume o papel de apresentador.

O “esquenta” para o Carioca 2024 já começa neste domingo (14), às 19h, com o Apresenta Carioca, um especial conduzido por Sergio Mauricio, acompanhado das análises de Ricardo Rocha e Washington. O programa oferecerá um panorama completo da nova temporada, destacando os principais clubes do Rio de Janeiro e apresentando as novidades e promessas do torneio.

Bebeto, entusiasmado com a oportunidade, expressou suas expectativas: “A Band é uma emissora que valoriza muito o esporte, então sempre acompanhei a programação. Os telespectadores podem esperar muita emoção porque sou um eterno apaixonado por futebol.”

A Band transmitirá o Campeonato Carioca com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil a partir do dia 17 de janeiro, com cinco jogos por semana. Os confrontos terão destaque em programas como o Band Esporte Clube aos sábados e o Show do Esporte aos domingos, proporcionando uma cobertura especial para os fãs do esporte. O Carioca 2024 promete agitar as telas da Band e do BandSports, promovendo uma experiência única para os aficionados pelo futebol carioca.