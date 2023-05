Bebê de 2 anos desaparecido em Santa Catarina é encontrado em São Paulo

Nicolas Areias Gaspar tinha sido visto pela última na Grande Florianópolis, em Santa Catarina e foi encontrado com um casal de desconhecidos na Zona Leste de São Paulo.

Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foram presos em flagrante com Nicolas Areias Gaspar na noite da última segunda-feira (8). A dupla circulava pela região do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, quando foram abordados pela polícia. A suspeita é que o casal esteja envolvido com tráfico de pessoas.

Nicolas Areias Gaspar que estava desaparecido em Santa Catarina foi encontrado em São Paulo. Créditos: Redes Sociais

O carro branco que pertencia a Roberta Porfírio, tinha as placas adulteradas e estava sendo monitorado pela polícia desde que saiu de Santa Catarina. Após uma receber a informação que o carro estava em São Paulo, a polícia local acompanhou a movimentação de perto até o momento da abordagem.

Durante a abordagem, foi constatada a presença da criança no interior do carro, Roberta Porfírio alegou que a mãe biológica de Nicolas havia doado a criança para ela e para Marcelo Valverde. Ela ainda apresentou um documento que dizia ser a certidão de nascimento do bebê e afirmou que eles estavam ao caminho de fórum para regularizar a situação.

Roberta Porfírio e Marcelo Valverde foram presos após a abordagem e tiveram tanto o carro, quanto os celulares apreendidos. A dupla que não é casada, participará de uma audiência de custódia nesta terça-feira (9), em São Paulo.

No texto do boletim de ocorrência está descrito que a mãe biológica de Nicolas entregou o bebê sem demostrar nenhuma resistência e de forma espontânea, além disso, ela disse que não sofreu nenhuma ameaça e tão pouco teve alguma vantagem financeira. Porém segundo as investigações da polícia civil de Santa Catarina, desde oi nascimento da criança Roberta Porfírio e Marcelo Valverde aliciavam a mãe biológica de Nicolas para ela entregasse a criança para eles.