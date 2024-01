Beatriz Ribeiro lança livro sobre autorreflexão

“Sua maior riqueza é você” pretende fazer o leitor descobrir o amor-próprio e superar problemas

A autora Beatriz Ribeiro lançou recentemente o livro “Sua maior riqueza é você”, que consiste em falar sobre fugir das frustrações, se desprender do passado e aceitar as escolhas, se motivando a seguir em frente, com foco no presente. No livro que promove a autorreflexão, o leitor é incentivado a começar um mergulho na trajetória da descoberta do amor-próprio, provocando quem está lendo a compreender que a própria essência é, sim, o bem mais valioso de qualquer pessoa.

“Entenda que sua vida é um milagre. É mágica, divina e especial. Suas conquistas, sonhos e realizações lhe pertencem como algo que forma sua história de superação e vitórias. Como a mola que o impulsiona a entender seu valor e, consequentemente, faz você entender e aprender que sua vida é o lugar mais precioso. É o melhor lugar do mundo para você”. (Sua maior riqueza é você, p. 43).

Através de uma narrativa ligada com as próprias vivências, Beatriz explora as múltiplas facetas desta complexa experiência humana. Desde o nascimento até a procura por um propósito, ela engloba os importantes elementos que são os responsáveis por formar e definir a existência de uma pessoa. Conceitos frequentes como dor, felicidade, liberdade, fé, emoções, superação, sonhos e recomeços retratam a complexidade da trajetória da vida humana no planeta.

A realização deste trajeto resulta no ato da pessoa perceber que cada um é encarregado pela própria felicidade e que tem de descobrir o seu lugar no mundo. Além de motivar, a autora também desafia o leitor a se aventurar na direção do autoaperfeiçoamento, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, e o estimula a abandonar o piloto automático e a acordar para os pequenos milagres que acontecem diariamente em sua vida.

O livro, Sua maior riqueza é você, deixa a lição de que a vida é como as marés, com altos e baixos, e que sempre há uma oportunidade de reescrever a própria história. Com esses aprendizados, é possível que as pessoas sejam ajudadas a entenderem que a verdadeira essência da vida se encontra na força para recomeçar: ao transformar os obstáculos em uma nova história baseada na evolução e superação.