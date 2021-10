A partir desta terça-feira (12), Brasília será a capital mundial do Beach Tennis

O ITF Sand Series Brasília’21, será realizado até o domingo (17), reunindo na Arena Brasília, às margens do Lago Paranoá, os melhores jogadores do ranking mundial

Um dos esportes que mais cresce no mundo vai fazer de Brasília (DF) a sua capital. A partir desta terça-feira (12) e até o domingo (17), os melhores jogadores de Beach Tennis do mundo pisam nas areias da Arena Brasília, montada no Clube de Engenharia, para a disputa do ITF Sand Series Brasília’21, um dos maiores torneios do calendário e o principal das Américas. O Beach Tennis consegue levar a praia para todos os lugares, mesmo a milhares de quilômetros do mar. E nesta semana está transformando a paisagem às margens do Lago Paranoá.

Quem joga Beach Tennis pela primeira vez, logo se encanta pelo esporte. E esse encantamento tem feito a modalidade, que nasceu na Itália, ganhar cada vez mais praticantes de todas as idades. No Brasil, não é diferente. Já são 400 mil brasileiros entrando em quadra e, nos mais diferentes países, o número chega a 1,2 milhão.

Em Brasília, serão seis dias de disputas, com os top 10 do esporte, do Brasil e do exterior, no masculino e no feminino, num total de 200 profissionais, além de 400 amadores. As chaves masculina e feminina contarão com os principais jogadores do ranking mundial.



Entre os destaques, o número 2 do mundo, o italiano Michele Cappeletti, o russo Nikita Burmakin – terceiro do ranking – e o espanhol Antonio Miguel Ramos Vieira – quarto do mundo. O Brasil, atual campeão mundial por equipes, tem no Top 10, André Baran (6) e Vinícius Font (8). No feminino, as brasileiras Rafaella Miiller, número 2 do mundo, e Joana Cortez estarão ao lado de nomes como Giulia Gasparri – líder do ranking -, e Sofia Cimatti, ambas da Itália.

Tetracampeão nas areias do Rio de Janeiro – O Brasil chega ao ITF Sand Series motivado com o tetracampeonato do ITF Beach Tennis World Cup, a Copa do Mundo da modalidade, no domingo (10), no Rio de Janeiro (RJ). Com os quatro títulos, a equipe brasileira igualou o número de conquistas da Itália, adversária na decisão. O time brasileiro comemorou com as vitórias das duplas Rafaella Miiller e Marcela Vita e Andre Baran e Vinicius Font. Em confrontos contra seis países ao longo da campanha, o Brasil – comandado pelo italiano Alex Mingozzi – não perdeu. Na fase de classificação, superou México, Venezuela e Alemanha. Depois passou por Chile, Rússia e, na final, ganhou da Itália por 2 a 0, nas duplas femininas e masculinas.

Os jogos movimentarão a Arena Brasília ao longo do dia e, também, à noite. A categoria profissional distribuirá uma premiação de 35 mil dólares (aproximadamente R$ 190 mil). Paralelamente ao profissional, com os melhores do mundo, será realizada a Brasil Beach Tennis Cup, um torneio amador oficial, contando pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), com atletas de 12 a 70 anos, de diversos estados brasileiros.

O ITF Sand Series de Beach Tennis reúne os torneios mais importantes e com maior premiação na modalidade. O objetivo da ITF é que se tornem eventos de tradição e calendário fixo nos países-sede, assim como os quatro Grand Slam no tênis. Além do Brasil, o circuito conta com etapas na Alemanha, Espanha e França, e o Finals na África do Sul.

Programação – As disputas começam com o qualifying – masculino e feminino – no profissional, nesta terça e na quarta-feira (13), a partir das 9h, assim como os primeiros jogos do amador, da Brasil Beach Tennis Cup, que prosseguem ao longo da semana. A chave principal do ITF Sand Series terá início na quinta-feira (14), com a primeira rodada tendo sequência na sexta-feira (15). Quartas de final e semifinais estão marcadas para o sábado (16). As finais serão no domingo (17): 10h – decisão feminina; 11h30 – masculina; 13h30 – cerimônia de premiação.

Ingressos à venda – O ITF Sand Series Brasília’21 tem disponíveis quatro tipos de ingressos: Ground Pass, Hospitality Center, Espaço exclusivo – Arquibancada Norte e Box Hospitality Center. O link para a compra é o bilheteriadigital.com.br, que também pode ser acessado no site oficial do torneio: sandseriesbrasil.com.br. No momento da compra serão explicados todos os protocolos para a entrada na arena e para assistir aos jogos em função da pandemia da Covid-19, de acordo com o Decreto Nº 42.525, de 21 de setembro de 2021, do Governo do Distrito Federal.

Os ingressos são de meia-entrada solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Todos os alimentos coletados serão destinados ao Programa Mesa Brasil do SESC. E quem quiser levar o seu lixo eletrônico para doação, haverá um espaço de coleta na entrada, em parceria com a Zero Impacto.