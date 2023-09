BĒ lança nova música ‘Paranóia’ e explora os limites da saúde mental

Retorno do artista ao mundo da música é marcado por uma abordagem profunda sobre a paranóia e seus efeitos

Faixa marca o retorno do artista à música após dedicação ao teatro e traça um paralelo sobre sanidade mental, autocobrança e distorção da realidade.

O artista retorna com uma canção que convida os ouvintes a explorar suas próprias emoções

Ouça aqui.

BĒ está de volta à cena musical com uma nova música que promete tocar fundo no coração dos ouvintes. Intitulada “Paranóia”, a canção marca o retorno do artista à música após um período dedicado ao teatro. No entanto, essa não é uma música comum; é uma jornada profunda à mente inquieta de BĒ e uma exploração franca dos limites pessoais.

Após se dedicar ao teatro, BĒ apresenta sua música mais pessoal e reflexiva até o momento

A música “Paranóia” lança luz sobre um estado de espírito muitas vezes negligenciado, mas amplamente experimentado por muitos – a paranoia. BĒ revela seus próprios medos e ansiedades por meio da música, oferecendo uma perspectiva honesta sobre como esse sentimento pode afetar nossa vida e saúde mental.

“Eu uso o momento de compor uma música como um processo de cura, que me ajuda a expressar o que muitas vezes guardo, mas de uma maneira que não prejudique ninguém e, ao mesmo tempo, possa ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Essa música foi inspirada nas constantes paranóias que tenho, devido aos meus problemas de saúde mental, e como tudo isso, embora aconteça apenas em minha mente, parece tão real”, explica BĒ.

O lançamento de “Paranóia” não é apenas uma volta à música, mas também uma oportunidade para os fãs conhecerem uma faceta mais profunda do artista. BĒ é conhecido por suas letras reflexivas e autênticas, e esta música não é exceção. Ela destaca como a paranoia pode nos levar a interpretar erroneamente situações inexistentes ou a culpar os outros por nossas preocupações, quando, na verdade, somos os criadores de nossos próprios medos.

Além disso, a música enfatiza um ponto importante: muitas vezes, o maior adversário em relação à saúde mental é nós mesmos. A autocrítica e a autocobrança são temas que ressoam ao longo da faixa, oferecendo aos ouvintes a oportunidade de refletir sobre suas próprias experiências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Paranóia” não é apenas uma música, é uma experiência musical que convida os ouvintes a mergulhar em suas próprias emoções e experiências. BĒ, que se define como um cantor de música Pop com influências internacionais, traz obscuridade à música pop, mas com letras extremamente vulneráveis. Suas canções frequentemente exploram temas como problemas emocionais e psicológicos, conectando-se com o público de uma maneira única.

O artista, que também é ator e compositor de todas as suas faixas, participa ativamente do processo de produção de suas músicas, garantindo que cada trabalho carregue sua marca e essência. Seu estilo musical é difícil de definir em uma única categoria, pois ele busca constantemente explorar diferentes facetas de sua personalidade artística.

Em resumo, “Paranóia” não é apenas uma música de retorno, mas uma obra que nos convida a refletir sobre a complexidade da mente humana. BĒ continua a fazer o que faz de melhor – criar música que toca o coração e a alma, enquanto explora as profundezas da experiência humana.

Fotos (créditos: @fosterlands)