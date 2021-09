Para celebrar 20 anos, BDO realiza corrida virtual entre colaboradores

Mais de 600 profissionais das filiais espalhadas pelo Brasil participaram do evento; iniciativa foi pensada para integrar o time e promover o bem-estar através do esporte

De São Paulo à cidade do Panamá são aproximadamente 5 mil quilômetros. Foi essa a distância percorrida em uma corrida que teve a participação de mais de 600 profissionais da BDO espalhados pelo Brasil. Em comemoração ao aniversário de 20 anos da empresa, por conta da pandemia e para integrar todas as filiais, a corrida foi realizada de maneira virtual. Através de um aplicativo, os colaboradores registraram a distância percorrida, o percurso e o tempo de corrida de cada um.

O evento foi organizado em parceria com a Iguana Sports que conta com apoio da BDO em diversos projetos. Os colaboradores puderam escolher entre as modalidades caminhada (3km) e corrida (5km e 10km). A empresa enviou um kit com camiseta comemorativa e squeeze para cada um e os participantes publicaram fotos com as hashtags #BDOvirtualrun e #BDO20anos, todos que completaram o percurso ganharam a medalha da corrida.

Elida Xavier, Analista Comercial da BDO

“A BDO tem um histórico de apoio a diferentes modalidades esportivas e de incentivo à prática dos esportes aos colaboradores. Escolhemos a corrida para esse evento pois é uma modalidade que pode ser praticada em qualquer lugar, o que facilitou a ampla participação do nosso time. Estávamos separados, mas juntos em um único objetivo, celebrar nosso orgulho em ser BDO”, afirma Raul Corrêa da Silva, CEO da BDO no Brasil.

Raul Corrêa da Silva, CEO da BDO no Brasil.

Além de patrocinar atletas do skate, ciclismo e surf, a BDO incentiva há anos entre os colaboradores a prática esportiva, oferecendo benefícios como o Gympass e o BDO Running Team, organizando eventos internos e grupos de corrida. “O esporte é uma maneira de manter corpo e mente sãos, nós acreditamos que aliado ao cuidado mental e às boas práticas no trabalho é capaz de trazer resultados benéficos não só na rotina corporativa, mas em todas as áreas da vida do colaborador”, ressalta Santiago Luz, sócio de RH da BDO.