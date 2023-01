“BBB – A Eliminação” estreia com a presença de Leandro Hassum

Sem eliminados na primeira semana, o programa terá o humorista como convidado

Não é segredo que o brasileiro adora acompanhar o Big Brother Brasil, e se tem uma coisa que não pode faltar no jogo é fogo no parquinho! Nesta quarta (18), em novo horário, a partir das 20h, Ana Clara e Bruno De Luca recebem Leandro Hassum para o primeiro programa da temporada do BBB – A Eliminação, no Multishow.

Na companhia dos apresentadores, Hassum, que é fã do game, irá se jogar nas dinâmicas divertidas da atração e não vai poupar comentários a respeito do reality mais amado pelo público. O BBB – A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira no Multishow com o eliminado da semana.

Além do programa diário na grade da Globo e o pay-per-view no Globoplay, o BBB 23 também irá contar com 1 hora de transmissão ao vivo no Multishow, logo após a exibição na tv aberta e também com flashes em tempo real ao longo do dia.