BBB 23 bate recorde de patrocinadores e é a edição mais lucrativa da história

A casa mais vigiada do Brasil é um sucesso de audiência e também no mercado publicitário

Com estreia programada para o próximo dia 16, o BBB 23 conquistou um número inédito de patrocinadores para a nova temporada. Alguns anunciantes mantiveram a parceria, é caso de das marcas Americanas, Amstel, McDonald’s, Pantene, QuintoAndar e Seara.

O BBB 23 conquistou um número inédito de patrocinadores para a nova temporada. Créditos: Globoplay

Já outras marcas que participaram de cotas e ações no BBB22, resolveram patrocinar o programa na edição de 2023, são elas Ademicon, Downy, Hypera Pharma e TikTok. Além disso, duas empresas estrearão como patrocinadoras esse ano, Pague Menos e Stone, que substituirá a PicPay.

Existem três tipos de cota de patrocinadores, a Big, a Camarote e a Brother. Créditos: Globoplay

Existem três tipos de cota de patrocinadores, a Big, a Camarote e a Brother. A mais cara é a Big (R$ 105 milhões), que foi escolhida por Americanas, Seara e Stone. Já a Camarote é intermediária (R$ 80,2 milhões), contará com Amstel, Pantene, Downy e TikTok. A Brother é a mais acessível (R$ 15.6 milhões) e terá Hypera, McDonald’s, QuintoAndar, Ademicon e PagueMenos. Baseado no preço de tabela das três principais cotas, a Globo deverá faturar mais de R$ 700 milhões com a edição de 2023 do BBB.

Em 2022 o programa tinha 11 patrocinadores, Americanas, Avon e PicPay (Big), C&A, Amstel, P&G e Seara (Camarote) e Above, Engov, QuintoAndar e McDonald’s (Brother). Esse ano serão 12, deste modo, o reality bate seu próprio recorde.

Ajinomoto, Braskem, Carrefour, Chevrolet, Chilli Beans, Claro, Coca-Cola, Doriana, Dove, Estácio, Nestlé, Óticas Carol, Piraquê, Rexona, Riachuelo, Samsung, Spotify e Zé Delivery, são outras marcas que estarão presente no reality através de cotas de participação e ações extras.