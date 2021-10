Bauducco mira expansão com investimento na One More, foodtech de bebidas balanceadoras

Por meio do B.Lab, programa de aceleração do grupo, e do Family Office, grupo

dá início a incubações com a foodtech de bebidas balanceadoras One More

O Grupo Bauducco está com um novo plano de expansão por meio de aceleração de

startups e novos negócios. A estratégia de expansão consiste no direcionamento de

investimentos para negócios promissores por meio de duas frentes: a primeira é o B.Lab,

programa de aceleração da Pandurata, empresa do grupo que administra as marcas

Bauducco, Visconti e Tommy; a segunda é o Family Office, área responsável por

investimentos e administração de outros negócios da família.

A One More, foodtech que desenvolveu o primeiro balance drink do Brasil, foi a primeira empresa de bebidas a ser incubada diretamente pelo Family Office, recentemente.

Para Carlo Andrea Bauducco, um dos administradores do grupo, “a busca por inovação

está presente no DNA de sua família desde o início, o que explica a vontade de

continuar apostando em negócios promissores”, explica o executivo.



A entrada da One More

A partir desta busca por inovação é que Carlo Andrea Bauducco e Massimo Bauducco,

administradores do grupo, decidiram investir na One More, que vinha se destacando no

mercado brasileiro por ser a pioneira de uma nova categoria de bebidas no Brasil: o

balance drink. Trata-se de um produto que fornece disposição, sem levar o consumidor a

um estado de agitação excessiva, podendo ser consumido por todos os tipos de público.



Além disso, a One More contém colina em sua fórmula, uma substância com

propriedades neuroprotetoras e hepatoprotetoras que ajuda na concentração e no

raciocínio, o que resulta em melhoras na produtividade.



Criada em 2017, a bebida está disponível em 3.000 pontos de venda no Estado de São

Paulo e está em processo de expansão para outros estados do Brasil. A startup faturou

R$1 milhão em 2020. “Temos um produto diferenciado e com uma aceitação incrível e,

agora, com a parceria da Bauducco e toda sua força comercial, teremos capacidade para

acelerar nosso plano de crescimento, ganhando capilaridade em São Paulo e em outros

Estados do Brasil”, explica Arthur Guimil, que é um dos fundadores da empresa ao lado

de seu irmão gêmeo Victor Guimil, e Felipe Paz.

Sócios da One More



A proximidade dos co-fundadores da empresa de bebidas ao grupo é tanta que o

escritório da One More se mudou para o prédio da Bauducco, localizado em Guarulhos,

na região metropolitana de São Paulo. Com o apoio recebido do grupo, a One More tem

meta de crescimento de 10 vezes em 2021, atingindo o faturamento de R$10 milhões.



Além da One More, o Grupo Bauducco investe também na aceleração de startups, por

meio do B.Lab – programa de aceleração da empresa Pandurata Alimentos, desenvolvido

em parceria com a Liga Ventures, iniciativa focada em conectar startups e grandes

empresas do Brasil e responsável por acelerar 150 startups, com mais de 30 corporações

parceiras, como a PixForce e a Novidá, que utilizam inteligências artificiais para

gerenciar processos industriais.

A iniciativa oferece também mentorias e treinamentos com todo o time executivo da Bauducco, além de possibilitar que as empresas participantes do programa criem networking e estabeleçam contatos e parcerias com os profissionais do grupo que irão ajudar no desenvolvimento de novos negócios.