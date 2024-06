Batalha de Robôs agita o CCBB RJ: terceira edição promete emoção e inovação

Nos dias 22 e 23 de junho, a Arena do Espaço Conceito Banco do Brasil, no térreo do CCBB RJ, será palco da terceira edição da Batalha de Robôs. O evento, que acontecerá das 9h às 17h, promete reunir entusiastas da robótica e o público em geral para dois dias de competição, inovação e tecnologia de ponta.

A Batalha de Robôs contará com a participação de 33 times de projeção nacional, totalizando 300 competidores. Estarão presentes tanto instituições de ensino público e privado quanto empresas da iniciativa privada. O público terá a oportunidade de presenciar uma empolgante competição com mais de 80 robôs, onde os desafiantes deverão usar muita criatividade, engenhosidade e trabalho em equipe. Ao final do evento, uma cerimônia de premiação destacará os vencedores de cada categoria.

A competição destaca o talento e a engenhosidade de equipes de todo o Brasil

As modalidades de competição incluem combate, onde o robô vence ao incapacitar o adversário em uma arena fechada; sumô de robôs, disputado em uma arena aberta onde o objetivo é expulsar o oponente da arena; caminho ao estádio de futebol, uma prova em que o robô deve seguir um percurso, superar obstáculos e fazer um gol; e atletismo, uma corrida em que o robô deve completar uma pista no menor tempo possível.

Entre as equipes participantes, destacam-se no nível Júnior equipes como SESI Laranjitos, SESI Marvel, REXTECH, Alpha FTC e Alpha RFC, além de equipes do Colégio Liceu Franco Brasileiro, Colégio Municipal SANA, Colégio INSP Flamengo e Escola Municipal João Brasil. No nível PRO, estarão presentes a MinervaBots da UFRJ, RedBone da UVA, o PET-Elétrica da UFF, a UERJBotz, as equipes 404 e Minitron do IFF Campus Cabo Frio, e a ARDUTEC da FAETEC, entre outras.

Com mais de 300 competidores e 80 robôs, evento reúne inovação, criatividade e competição de alto nível

O evento também contará com uma exposição onde o público poderá ver e interagir com mais de 20 projetos de robótica originais, em demonstração ao longo da competição. Técnicos, juízes e locutores com vasta experiência em eventos como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Lego League, FIRA, TBR (Torneio Brasil de Robótica) e TJR (Torneio Juvenil de Robótica) estarão presentes, garantindo a qualidade do evento.

A terceira Batalha de Robôs não será apenas uma competição, mas também uma oportunidade para o público interagir com projetos de robótica inovadores, ampliando o conhecimento e o interesse pela tecnologia. A entrada é gratuita e não é necessária a retirada de ingressos.

SERVIÇO

Batalha de Robôs 3º edição

De 22 a 23 de junho de 2024

Sábado e domingo

Entrada Gratuita – Não é necessário retirar ingresso

Endereço: Travessa Tocantins, 1 – Centro – Rio de Janeiro, RJ