Reality Show ”Batalha das Startups 2021” começa em outubro, na Record News

O Reality Show que vai inspirar o empreendedorismo e levará uma startup para o Vale do Silício começa no dia 04 de outubro, às 23h15, na Record News

A segunda temporada do Batalha de Startups está com muitas novidades, novos cenários, provas e um time reforçado de mentores e influencers para ajudar as startups no game. O Batalha das Startups é o maior reality show sobre empreendedorismo do Brasil, e começa a edição 2021 no dia 04 de outubro, às 23h15, na Record News, com apresentação de Reginaldo Pereira, o idealizador do projeto.

Para quem ainda não se inscreveu, ainda há tempo de entrar para o reality até o dia 20 de setembro – https://batalhadasstartups.com/, basta que a startup tenha um CNPJ e um Mínimo Produto Viável (MVP) validado.

Assim como na vida real de um empreendedor, os selecionados vão ter que superar desafios e provar que têm garra e resiliência para vencer a jornada em diferentes cenários. Além da batalha entre os participantes no ringue, esta temporada terá testes de conhecimentos gerais dos participantes sobre empreendedorismo e competições de repescagem no estilo “prova surpresa”.

O prêmio é um contrato de R$ 1 milhão em aceleração profissional dentro do InovaHub, aceleradora oficial do reality, com importantes mentores de startups do Brasil, divulgação com mídia pela Record News e um programa de imersão no Vale do Silício nos Estados Unidos. Além disso, conexão com os principais fundos de investimentos em startups do país e o disruptivo projeto de financiamento através de criptoativos pela plataforma Conectelo (www.conectelo.io).

Reginaldo Pereira, apresentador do Batalha das Startups e sócio do Grupo Inova SA

“Nossa inspiração é na jornada real de uma startup, que nasce praticamente sem recursos, onde o empreendedor é o primeiro a acreditar e investir em seu sonho e, se tiver um bom produto ou serviço, parte em busca de investimento para escalar e crescer até virar uma unicórnio. Nosso cenário vai mostrar isso usando a analogia de ringues de luta”, conta Reginaldo Pereira, apresentador do Batalha das Startups e sócio do Grupo Inova SA.

Além do cenário inovador, nesta edição de 2021, o Batalha das Startups conta com importantes parcerias institucionais junto ao ecossistema de inovação, dentre elas o Sebrae, Distrito, Snaq, Sai do Papel, Energy Hub, Instituto Êxito, Bossa Nova e Epitychia.

“A adesão de nomes de peso da inovação brasileira ao nosso projeto demonstra que estamos no caminho certo ao unir game, show, entretenimento e negócios em um só reality, onde os projetos vencedores serão acelerados durante seis meses em nossa aceleradora, para incentivar o empreendedorismo brasileiro”, completa Reginaldo.

Conheça a jornada das startups no reality show Batalha das Startups

Ringue Street fighter: Inspirado no início da jornada dos empreendedores, onde as startups estão na rua validando ideias, testando serviços e buscando viabilizar negócios. Serão 32 startups divididas em oito grupos, com quatro participantes cada. Apenas duas delas, dentro de cada chave, serão classificadas para a próxima fase.

Ringue Amador: Duas startups de cada grupo disputarão a vitória em uma batalha eletrizante. Já teremos aqui as oito vencedoras por segmento de negócios, que assinarão um contrato milionário de aceleração com o InovaHub, recebendo o título de “startup mais promissora” de sua categoria.

Ringue Profissional: Nesta etapa, só temos campeãs! As startups vencedoras por categoria agora enfrentarão confrontos fora da zona de conforto de seus nichos de mercado. Cada batalha promete testar a viabilidade dos negócios perante o mercado e o olhar de investidores.

Ringue das Finais: A etapa que vai revelar a grande Campeã, que fará as malas para o Vale do Silício e terá um contrato de aceleração e mídia de 1 milhão de reais. A inspiração do cenário é uma “grande arena de luta” com todo o glamour que uma grande final merece. Segundo e terceiro colocados serão premiados respectivamente com Quinhentos mil reais e Trezentos mil reais em contrato de mídia.

Inscrições até dia 20 de setembro pelo link https://batalhadasstartups.com/formulario-de-inscricao/