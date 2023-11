Bastidores inéditos: Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você, revela segredos do clássico álbum

Documentário exclusivo mergulha nos dramas e alegrias por trás do clássico da música brasileira

No dia 15 de novembro estreou o documentário “Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você” chega às principais plataformas digitais de aluguel do país, oferecendo uma experiência cinematográfica imersiva nos bastidores de um dos álbuns mais icônicos da MPB.

Dirigido por Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay, o filme é uma produção da Rinoceronte Entretenimento, com distribuição da O2 Play, da O2 Filmes. Mas mais do que um simples registro histórico, o documentário é uma viagem no tempo, proporcionando ao público momentos de conflito e pura alegria vivenciados durante a criação do álbum.

Em uma jornada que quase foi interrompida por dramas e tensões, o projeto ressurge das cinzas nas mãos do diretor, que, quase cinco décadas depois, reencontra-se emocionalmente com os artistas Elis Regina e Tom Jobim.

A obra é uma verdadeira colaboração cultural, patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, com copatrocínio do Rio Galeão e apoio da União Brasileira de Compositores – UBC e Universal Music Group. Contando com recursos públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE e Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, o documentário destaca a importância do investimento público na preservação da rica história da música brasileira.

Prepare-se para uma jornada emocional única, onde conflitos, alegrias e o brilho de Elis e Tom são revelados como nunca antes. “Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você” chega para marcar gerações e reafirmar a grandiosidade da nossa música.

Serviço

Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você está disponível nas seguintes plataformas digitais: iTunes (Apple), Google Play, Vivo Play e Claro TV+. Os preços do aluguel digital devem ser consultados nos serviços de streaming.