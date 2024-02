Barretos Motorcycles celebra duas décadas de velocidade e rock com line-up de estrelas

Motor Music Fest traz Barão Vermelho, Paulo Miklos, Ventania e Last Lover para a edição comemorativa do evento

Barretos Motorcycles comemora duas décadas de história, velocidade e rock em sua edição especial, que acontecerá de 03 a 05 de maio no Parque do Peão da cidade. O evento, um dos mais destacados encontros de motociclistas do Brasil, traz uma programação recheada de atrações musicais e atividades emocionantes.

A música vai tomar conta dos três palcos espalhados pelo evento: o Palco Motorcycles, Tenda Motor e o Motor Rock Bar. A abertura no dia 03/05, sexta-feira, promete agitar com shows de Renato Quase Russo, Banda Lemon, Java’s Rock, Rock Veras e Mikéias Acústico.

No sábado, 04/05, o Motor Music Fest será o ponto alto do evento, com uma maratona de shows a partir das 18h no Palco Motorcycles. Barão Vermelho, Paulo Miklos, Ventania e Last Lover estão confirmados para garantir uma noite memorável. Simultaneamente, a Tenda Motor e o Motor Rock Bar apresentarão Trecho Urbano, Lady Bad Luck, Tia Zicca, Asquerosa e um show acústico.

Além da música, o Barretos Motorcycles oferecerá diariamente apresentações de acrobacias com equipes profissionais, bar temático, feira comercial, praça de alimentação e diversas outras atrações.

Hussein Gemha Junior, presidente de Os Independentes, associação organizadora do encontro, destaca: “Estamos preparando uma edição especial para celebrar os 20 anos do Barretos Motorcycles. O evento é bem consolidado no segmento e queremos, novamente, surpreender e trazer atrações diferenciadas e de qualidade para o público.”

Os ingressos já estão à venda para esse marco na cultura motociclística brasileira. Prepare-se para uma celebração única de liberdade sobre duas rodas!

Ingressos

Os ingressos para o evento estão à venda pelo site oficial:

https://www.independentes.com.br/motorcycles/

Estão disponíveis pacotes para acesso de motociclistas (entrada com moto) e ingressos diários para pedestres (entrada sem moto).

Mais informações: aqui