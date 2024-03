Barbie homenageia influenciadora indígena em seu 65º aniversário

Em uma celebração global, Barbie escolhe Maira Gomez como símbolo de empoderamento e diversidade cultural, elevando a visibilidade das tradições indígenas Tatuyo

Neste ano, a Barbie não apenas sopra 65 velas em seu bolo de aniversário; ela também celebra o espírito de mulheres incríveis ao redor do globo que, através de suas ações e palavras, inspiram gerações a quebrarem barreiras e sonharem sem limites. Entre elas, Maira Gomez, com sua influência digital marcante, agora imortalizada como uma boneca Barbie.

Maira, conhecida como Cunhaporanga nas redes, é um farol de cultura e tradição. Com quase 7 milhões de seguidores sedentos por conhecer o cotidiano e os valores da tribo Tatuyo, ela carrega o título não apenas de criadora de conteúdo, mas de embaixadora de um legado rico e milenar. Seu avatar em forma de Barbie entra para a história como um símbolo vibrante da diversidade cultural brasileira e mundial.

A iniciativa Role Models, da qual Maira agora faz parte, se alinha com o projeto Barbie Brecha do Sonho, uma campanha ambiciosa que busca fechar o abismo que limita sonhos e potenciais desde a infância. Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie, ressalta a importância dessa celebração como uma forma de encorajar meninas a olharem além dos estereótipos, a se verem em profissões e posições onde, historicamente, não foram representadas.

Ao lado de Maira, outras oito mulheres extraordinárias são homenageadas, de diferentes campos e continentes, provando que a força feminina não conhece fronteiras. De Viola Davis a Shania Twain, cada boneca carrega uma história de luta, superação e sucesso, refletindo a riqueza da experiência humana.

Maira Gomez, ao expressar sua gratidão, destaca a importância da representatividade: “Ser reconhecida é um lembrete poderoso de que nossas vozes importam e que nossa cultura tem um espaço no mundo para ser celebrada e inspirar.” Ela espera usar essa plataforma para continuar a promover a riqueza de sua herança e incentivar meninas a se verem como futuras líderes, criadoras e inovadoras.

A celebração do 65º aniversário da Barbie, mais do que uma marca no tempo, é um manifesto pelo futuro – um futuro onde todas as meninas podem sonhar grande, sem limites. Maira Gomez e suas colegas homenageadas são o prelúdio de um mundo mais inclusivo e diversificado, onde a inspiração vem em todas as cores, culturas e histórias. A Barbie, com seu legado de seis décadas, continua a ser mais do que uma boneca; ela é um ícone de possibilidades infinitas.