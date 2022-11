Barbara Zagatta comemora vitória do Brasil com amigos em Brasília 

A beldade aproveitou para dizer que vem preparando seu podcast “Pode, com Zagatta”

A apresentadora Bárbara Zagatta ficou bastante animada para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Ela escolheu assistir o jogo com um look completamente nas cores da bandeira do Brasil , ao lado de amigos que estavam bastante confiantes na vitória.

Após toda tensão do primeiro tempo do jogo, assim que o Brasil marcou 2 gols , a alegria tomou conta do local e aí só foram comemorações.

A beldade aproveitou para dizer que vem preparando seu podcast “Pode, com Zagatta” onde entrevistará diversas personalidades do meio artístico, da internet e da música de forma virtual.

“Estamos nos ajustes finais pra estrear nosso mais novo projeto. Estou muito feliz, pois traremos conteúdos para entreter e somar com nossos seguidores”, revelou a beldade que aproveitou pra dizer que já está pegando firme nos treinos para passar pelo sambódromo do Rio no próximo carnaval por mais um ano.