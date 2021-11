Bárbara Steil faz retorno após pedidos dos fãs do Bella da Semana

Nascida em Porto Alegre, a modelo de 26 anos falou sobre seu retorno ao Bella da Semana

Os fãs pediram e ela voltou! A maravilhosa Bárbara Steil volta a ser protagonista em ensaio exclusivo para o Bella da Semana. Ainda mais gostosa, com seios turbinados, a modelo ficou super à vontade durante a transmissão ao vivo nas redes sociais da maior revista masculina do Brasil.

Nascida em Porto Alegre, a modelo de 26 anos falou sobre seu retorno ao Bella da Semana. “Fico muito feliz que tenham curtido meu primeiro ensaio! Ainda é meio difícil me acostumar com toda a experiência, mas é um processo muito divertido e sinto que nesse novo ensaio vim com mais maturidade e pronta para me divertir mais”.

Bárbara conta que muita coisa mudou na sua vida após posar para o Bella da Semana. “Eu tive que aprender a administrar toda a atenção que recebi nas redes sociais. Tem sido um aprendizado constante pra mim”. A modelo, eleita pelos fãs como a vice-campeã do concurso a “Mais Bella Bunda do Brasil”, conta que não esperava receber o prêmio. “Foi incrível”.

A modelo confessa que na hora do sexo não pode faltar The Weekend na playlist

A modelo confessa que na hora do sexo não pode faltar The Weekend na playlist e que o que a deixa muita excitada são as preliminares. Sobre o lugar mais exótico onde já transou ela não esconde o jogo. “Com certeza em uma praia nudista em Santa Catarina”. Bábara conta também que já ficou com pessoas influentes, mas que prefere não revelar os nomes.

Para encerrar, Bárbara falou também sobre seu segundo ensaio para o Bella da Semana. “Foi maravilhoso! Os cenários eram muito divertidos e a equipe foi extremamente atenciosa. Senti muita vontade de participar de mais ensaios”.